Цветные консилеры: инструкция по применению, чтобы кожа выглядела безупречно в любое время

Цветные консилеры — это не косметическая игрушка, а мощный инструмент в арсенале визажиста. Если вы хотите выглядеть свежо и отдохнувшей даже после бессонной ночи, важно понять, как работает цветовая коррекция. Рассказываем, какой цвет скрывает несовершенства и куда именно его наносить.
Зелёный пигмент противоположен красному на цветовом круге, а значит, эффективно перекрывает:
Наносите его точечно на проблемные зоны — тонким слоем, до основного тона.
Этот оттенок прекрасно справляется с синеватыми и фиолетовыми подтонами, поэтому подойдёт для маскировки:
Для светлой кожи лучше выбирать нежно-персиковый, для тёмной — ярче и насыщеннее.
Если кожа выглядит уставшей, сероватой или «грязной», попробуйте фиолетовый или лавандовый консилер. Он освежает и визуально выравнивает тон:
Цветовая коррекция — это просто, если знать основы. Не бойтесь экспериментировать, но помните: ключ к естественному результату — умеренность и хорошая растушёвка. Пара точных движений — и несовершенства исчезают.
Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
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