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Цветные консилеры: инструкция по применению, чтобы кожа выглядела безупречно в любое время

Моя семья » Красота и стиль

Цветные консилеры — это не косметическая игрушка, а мощный инструмент в арсенале визажиста. Если вы хотите выглядеть свежо и отдохнувшей даже после бессонной ночи, важно понять, как работает цветовая коррекция. Рассказываем, какой цвет скрывает несовершенства и куда именно его наносить.

Девочка красится
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка красится

Зелёный консилер: нейтрализуем покраснения

Зелёный пигмент противоположен красному на цветовом круге, а значит, эффективно перекрывает:

  • Воспаления и прыщи
  • Сосудистую сетку
  • Раздражение на коже

Наносите его точечно на проблемные зоны — тонким слоем, до основного тона.

Персиковый консилер: спасение от синяков и тусклости

Этот оттенок прекрасно справляется с синеватыми и фиолетовыми подтонами, поэтому подойдёт для маскировки:

  • Тёмных кругов под глазами
  • Пигментных пятен
  • Признаков усталости

Для светлой кожи лучше выбирать нежно-персиковый, для тёмной — ярче и насыщеннее.

Фиолетовый и лавандовый: против серого и землистого тона

Если кожа выглядит уставшей, сероватой или «грязной», попробуйте фиолетовый или лавандовый консилер. Он освежает и визуально выравнивает тон:

  • Наносите на зоны с тусклым оттенком (обычно — центр лба, подбородок, щеки)
  • Тщательно растушёвывайте до полупрозрачного слоя

Как наносить цветной консилер правильно

  1. Всегда наносите на чистую и увлажнённую кожу.
  2. Используйте синтетическую кисть или подушечки пальцев.
  3. Поверх коррекции — тональный крем или ВВ-крем, иначе цвет будет заметен.

Цветовая коррекция — это просто, если знать основы. Не бойтесь экспериментировать, но помните: ключ к естественному результату — умеренность и хорошая растушёвка. Пара точных движений — и несовершенства исчезают.

Уточнения

Консилер  маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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