Вы топите не жир, а себя: худеющие совершают одну роковую ошибку

Вы изнуряете себя тренировками, едите по расписанию, пьёте воду литрами, но стрелка весов упрямо стоит на месте? Возможно, вы сражаетесь не с жиром, а с отеками — и привычные методы в этом случае не просто бесполезны, а вредны.
Часто причина лишнего объема кроется вовсе не в жировой ткани. Отеки могут придавать телу ту самую "пухлость", которую мы ошибочно принимаем за лишний вес. А если пытаться бороться с ними диетами, голоданием и спортом — можно добиться обратного эффекта.
Главный провокатор — стресс. Хроническая усталость, недосып, вечное чувство вины и попытки втиснуть в день невозможное заставляют организм накапливать жидкость как способ защиты. А если сверху добавить ещё и интенсивные тренировки — тело переходит в режим тревоги, и отеки только усиливаются.
Нутрициолог Ирина Кострыгина предупреждает:
"Очень важно достаточное потребление воды — полтора-два литра в день, чтобы предотвратить обезвоживание и застой жидкости. То есть очень важно не сокращать воду. Ну и нужна физическая активность для улучшения лимфотока, а также контроль уровня стресса и регулярный сон 7-9 часов".
Также стоит исключить из рациона соль, копчености и фастфуд. Включите продукты, богатые калием и магнием — бананы, шпинат, орехи, гречку. Отлично подойдут арбузы, огурцы, петрушка и сельдерей.
Главное — не верьте блогерам, которые советуют мочегонные или "волшебные" таблетки. Это может только усугубить проблему.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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