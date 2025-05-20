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Вы топите не жир, а себя: худеющие совершают одну роковую ошибку

2:25
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Вы изнуряете себя тренировками, едите по расписанию, пьёте воду литрами, но стрелка весов упрямо стоит на месте? Возможно, вы сражаетесь не с жиром, а с отеками — и привычные методы в этом случае не просто бесполезны, а вредны.

Женщины разного телосложения
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщины разного телосложения

Часто причина лишнего объема кроется вовсе не в жировой ткани. Отеки могут придавать телу ту самую "пухлость", которую мы ошибочно принимаем за лишний вес. А если пытаться бороться с ними диетами, голоданием и спортом — можно добиться обратного эффекта.

Проверяем: жир или отек

  • Метод "тыка"
    Нажмите пальцем на бедро или живот. Осталась вмятинка и бледный след? Это задержка жидкости. При жировых отложениях кожа быстро возвращается в исходное состояние.
  • Следы от одежды
    После носки тугих резинок или манжет остаются вмятины на коже? Это тоже сигнал от организма, что у него накопилось слишком много воды.
  • Холодные участки тела
    Кожа в зоне "проблемных" мест ощутимо холоднее? Значит, причина — отек. Жировые зоны, как правило, теплее.

Почему появляются отеки

Главный провокатор — стресс. Хроническая усталость, недосып, вечное чувство вины и попытки втиснуть в день невозможное заставляют организм накапливать жидкость как способ защиты. А если сверху добавить ещё и интенсивные тренировки — тело переходит в режим тревоги, и отеки только усиливаются.

Как избавиться от отеков правильно

Нутрициолог Ирина Кострыгина предупреждает:

"Очень важно достаточное потребление воды — полтора-два литра в день, чтобы предотвратить обезвоживание и застой жидкости. То есть очень важно не сокращать воду. Ну и нужна физическая активность для улучшения лимфотока, а также контроль уровня стресса и регулярный сон 7-9 часов".

Также стоит исключить из рациона соль, копчености и фастфуд. Включите продукты, богатые калием и магнием — бананы, шпинат, орехи, гречку. Отлично подойдут арбузы, огурцы, петрушка и сельдерей.

Главное — не верьте блогерам, которые советуют мочегонные или "волшебные" таблетки. Это может только усугубить проблему.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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