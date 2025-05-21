Биоревитализация или мезотерапия: узнайте, что действительно работает для омоложения кожи

Современная косметология предлагает множество способов омоложения и улучшения состояния кожи. Среди самых популярных — биоревитализация и мезотерапия. Обе процедуры активно применяются для увлажнения, лифтинга и борьбы с возрастными изменениями, но часто пациенты задаются вопросом: что лучше выбрать именно в их случае? Давайте разберёмся в тонкостях.
Биоревитализация — это инъекционное введение гиалуроновой кислоты, которая естественным образом присутствует в коже. Она запускает процессы регенерации, повышает уровень увлажнённости, улучшает упругость. Эффект заметен уже после первой процедуры: кожа выглядит свежей, гладкой и напитанной.
Мезотерапия — это также инъекционная методика, но в кожу вводятся коктейли, содержащие витамины, аминокислоты, антиоксиданты, иногда — гормоны или ферменты. Процедура решает более широкий спектр проблем: от пигментации до угрей и потери тонуса.
Если ваша основная цель — интенсивное увлажнение и устранение первых признаков старения, лучше выбрать биоревитализацию. Для комплексного воздействия на кожу, особенно если есть высыпания, тусклый цвет лица, жирность или пигментные пятна — подойдёт мезотерапия. Оптимальный вариант подскажет косметолог после диагностики кожи.
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
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