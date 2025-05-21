Биоревитализация или мезотерапия: узнайте, что действительно работает для омоложения кожи

Современная косметология предлагает множество способов омоложения и улучшения состояния кожи. Среди самых популярных — биоревитализация и мезотерапия. Обе процедуры активно применяются для увлажнения, лифтинга и борьбы с возрастными изменениями, но часто пациенты задаются вопросом: что лучше выбрать именно в их случае? Давайте разберёмся в тонкостях.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Что такое биоревитализация?

Биоревитализация — это инъекционное введение гиалуроновой кислоты, которая естественным образом присутствует в коже. Она запускает процессы регенерации, повышает уровень увлажнённости, улучшает упругость. Эффект заметен уже после первой процедуры: кожа выглядит свежей, гладкой и напитанной.

Преимущества:

Глубокое увлажнение Быстрый результат Подходит для чувствительной кожи

Недостатки:

Возможны небольшие синяки и отёчность Не устраняет пигментацию и акне

Что такое мезотерапия?

Мезотерапия — это также инъекционная методика, но в кожу вводятся коктейли, содержащие витамины, аминокислоты, антиоксиданты, иногда — гормоны или ферменты. Процедура решает более широкий спектр проблем: от пигментации до угрей и потери тонуса.

Преимущества:

Многофункциональность Возможность подбора состава под конкретную проблему Подходит для любого возраста

Недостатки:

Потребуется курс процедур Может возникнуть покраснение и легкое жжение

Что выбрать: биоревитализацию или мезотерапию?

Если ваша основная цель — интенсивное увлажнение и устранение первых признаков старения, лучше выбрать биоревитализацию. Для комплексного воздействия на кожу, особенно если есть высыпания, тусклый цвет лица, жирность или пигментные пятна — подойдёт мезотерапия. Оптимальный вариант подскажет косметолог после диагностики кожи.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



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