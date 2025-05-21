Всё, что вы должны знать о холодном восстановлении волос перед походом в салон

Если вы мечтаете о гладких и блестящих волосах, но боитесь агрессивного воздействия утюжков и фенов, холодное восстановление может показаться идеальным решением. Эта процедура набирает популярность в салонах и обещает мгновенное преображение шевелюры без термического воздействия. Но действительно ли она так хороша, как о ней говорят? Давайте разберёмся.
Холодное восстановление — это процедура глубокого ухода, при которой на волосы наносятся активные составы (часто на основе кератина, масел или аминокислот), которые проникают в структуру волос без использования тепла. В отличие от классического кератинового выпрямления, здесь не используется утюжок, а компоненты фиксируются с помощью холодного воздуха или вообще без тепловой обработки.
Холодное восстановление — отличная альтернатива для тех, кто хочет улучшить внешний вид и здоровье волос. Оно подойдёт обладательницам тонких, ломких или окрашенных локонов, которым важно сохранить естественность и мягкость. Но перед процедурой стоит взвесить все плюсы и минусы, а также проконсультироваться с мастером.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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