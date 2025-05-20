Чем заменить патчи под глаза: пять средств, которые спасут внешний вид за минуты

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи под глаза — экспресс-средство для тех, кто хочет быстро снять отёчность, скрыть следы усталости и освежить взгляд. Но что делать, если их нет под рукой, а выглядеть хорошо нужно прямо сейчас? Хорошая новость — патчи вполне можно заменить подручными и натуральными средствами. Главное — знать, что именно поможет коже под глазами.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

Огурец: классика, проверенная временем

Свежий охлаждённый огурец не просто увлажняет кожу, но и прекрасно борется с отёками. Просто нарежьте два кружочка и положите на область под глазами на 10–15 минут. Холод и сок огурца мгновенно дадут освежающий эффект.

Заварка или чайные пакетики

Зелёный или чёрный чай в пакетиках — одно из лучших решений для уставших глаз. Заварите два пакетика, остудите и положите на глаза на 10 минут. Танин в чае снимает отёчность и сужает сосуды.

Гелевый компресс с алоэ

Если у вас есть гель алоэ вера, нанесите небольшое количество под глаза и оставьте на 15 минут. Он работает как увлажняющая и успокаивающая маска, особенно после бессонной ночи.

Молочный компресс

Смочите два ватных диска в холодном молоке и приложите к глазам. Молочная кислота осветлит кожу, снимет воспаление и обеспечит лёгкий лифтинг-эффект.

Картофельный сок

Сырой картофель помогает справиться с отеками и осветлить тёмные круги. Натрите немного картофеля, заверните в марлю и приложите к коже на 10 минут.

Патчи — удобный бьюти-атрибут, но не единственный способ быстро привести взгляд в порядок. Природные и доступные средства порой не уступают готовым продуктам по эффективности.

Уточнения

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.



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