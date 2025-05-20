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Пять ошибок в уходе за комбинированной кожей, которые мешают добиться идеального тона

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Комбинированная кожа — один из самых капризных типов. Она сочетает в себе жирные участки (обычно Т-зону) и сухие или нормальные области на щеках и висках. Из-за этого подобрать правильный уход бывает непросто. Многие совершают ошибки, которые только усугубляют ситуацию. Расскажем о пяти самых распространённых промахах и подскажем, как их избежать.

Девушка делает массаж лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает массаж лица

Ошибка №1: Использовать только средства для жирной кожи

На первый взгляд кажется логичным использовать матирующие продукты, если Т-зона блестит. Однако агрессивные средства пересушивают другие участки и провоцируют ещё большее выделение кожного сала. Комбинированной коже необходим мягкий, балансирующий уход — ни слишком жирный, ни пересушивающий.

Ошибка №2: Пропуск увлажнения

Многие считают, что жирной части лица увлажнение ни к чему. Это миф. Недостаток влаги заставляет кожу компенсировать потерю активной выработкой себума, что приводит к закупорке пор и воспалениям. Выбирайте лёгкие гелевые или водянистые текстуры, которые увлажняют без утяжеления.

Ошибка №3: Частый пилинг

Комбинированную кожу нельзя подвергать регулярным агрессивным скрабам. Частое отшелушивание разрушает защитный барьер, вызывает раздражение и шелушение на сухих участках. Достаточно мягкого пилинга 1–2 раза в неделю — лучше на основе кислот (PHA или мягких AHA).

Ошибка №4: Игнорирование разных потребностей зон

Главное правило при уходе за комбинированной кожей — локальный подход. Жирную Т-зону можно очищать более глубоко, используя маски с глиной, а сухие участки — питать кремами или масками с маслами. Не обязательно использовать одни и те же средства на всё лицо.

Ошибка №5: Несоблюдение сезонного ухода

Комбинированная кожа сильно реагирует на смену времени года. Зимой ей может не хватать питания, а летом — лёгкости. Пересмотрите уход в зависимости от сезона, чтобы сохранить баланс.

Комбинированная кожа требует внимания и чёткого подхода. Избегая этих типичных ошибок, вы сможете нормализовать состояние кожи, избежать раздражений и добиться здорового, ровного тона.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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