Расчёска, которая портит волосы каждый день — проверь, не твоя ли

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбирая расчёску, мы чаще смотрим на форму или цвет, а не на то, что действительно важно — тип наших волос. А ведь правильно подобранная расчёска способна облегчить укладку, сохранить объём, сократить сечение и даже ускорить сушку. Этот гид — как шпаргалка для волос всех типов.

Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ расческа

Что подойдёт именно тебе

1. Тонкие прямые волосы

Классическая щётка с мягкой щетиной — must-have. Она аккуратно распутывает и не тянет волосы.

Лайфхак: начинай с концов и двигайся к корням — так волосы не повредятся.

2. Пористые волосы

Твоя спасительница — вентиляционная щётка с отверстиями. Воздух из фена проходит сквозь основание и сушит быстрее без перегрева.

3. Непослушные волосы

Выбирай круглую щётку с натуральной щетиной. Она сгладит поверхность и поможет красиво уложить даже упрямые пряди.

4. Вьющиеся, которые хочется выпрямить

Нужен большой брашинг — круглая щётка с густой щетиной. Она помогает выпрямить кудри и добавить гладкости.

5. Тонкие, но хочется завить

Подойдёт металлическая круглая расческа с отверстиями и синтетической щетиной. Металл нагревается — и локоны фиксируются чётче.

6. Редкие волосы

Щётка для начёса придаст нужный объём. Обрати внимание на густую щетину разной длины — ею удобно приподнимать волосы у корней.

7. Тонкие кудри и спутанность

Tangle Teezer — мастхэв. Распутает даже колтуны и не повредит структуру волос.

8. Повреждённые и секущиеся

Деревянный гребень с широкими зубцами — самое деликатное средство. Не тянет, не ломает, не травмирует.

9. Волосы пушатся и электризуются

Щётка с функцией ионизации поможет сгладить чешуйки, снять статику и придать локонам блеск.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.



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