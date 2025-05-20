Расчёска, которая портит волосы каждый день — проверь, не твоя ли

Выбирая расчёску, мы чаще смотрим на форму или цвет, а не на то, что действительно важно — тип наших волос. А ведь правильно подобранная расчёска способна облегчить укладку, сохранить объём, сократить сечение и даже ускорить сушку. Этот гид — как шпаргалка для волос всех типов.
1. Тонкие прямые волосы
Классическая щётка с мягкой щетиной — must-have. Она аккуратно распутывает и не тянет волосы.
Лайфхак: начинай с концов и двигайся к корням — так волосы не повредятся.
2. Пористые волосы
Твоя спасительница — вентиляционная щётка с отверстиями. Воздух из фена проходит сквозь основание и сушит быстрее без перегрева.
3. Непослушные волосы
Выбирай круглую щётку с натуральной щетиной. Она сгладит поверхность и поможет красиво уложить даже упрямые пряди.
4. Вьющиеся, которые хочется выпрямить
Нужен большой брашинг — круглая щётка с густой щетиной. Она помогает выпрямить кудри и добавить гладкости.
5. Тонкие, но хочется завить
Подойдёт металлическая круглая расческа с отверстиями и синтетической щетиной. Металл нагревается — и локоны фиксируются чётче.
6. Редкие волосы
Щётка для начёса придаст нужный объём. Обрати внимание на густую щетину разной длины — ею удобно приподнимать волосы у корней.
7. Тонкие кудри и спутанность
Tangle Teezer — мастхэв. Распутает даже колтуны и не повредит структуру волос.
8. Повреждённые и секущиеся
Деревянный гребень с широкими зубцами — самое деликатное средство. Не тянет, не ломает, не травмирует.
9. Волосы пушатся и электризуются
Щётка с функцией ионизации поможет сгладить чешуйки, снять статику и придать локонам блеск.
Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.