Френч, который умеет удивлять: новый взгляд на вечную классику

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Погода пока не радует летним теплом, но никто не мешает создать нужное настроение самому. Начать можно с мелочей — например, с ногтей. Мастера в один голос рекомендуют забыть про сложные дизайны и броские цвета. В этом сезоне в моде сдержанность, деликатность и едва уловимый шарм.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маникюр

Сливочное масло — новый фаворит

Мягкий, теплый, немного сливочный и слегка желтоватый. Этот оттенок обещает побить популярность прежнего хита — "мокко мусса". Он выглядит ухоженно, нежно и очень "вкусно". Подходит практически всем — за исключением разве что ультракоротких ногтей, где теряется его выразительность.

Лимонные ноты: для тех, кто не боится блистать

Яркий, дерзкий, но требовательный. Лимон и его оттенки отлично смотрятся на ровной ногтевой пластине и ухоженной коже рук. Малейшие заусенцы сразу станут заметны, так что уход — обязательное условие. Зато в солнечные дни такой маникюр смотрится свежо, весело и эффектно. Главное — не переборщить с длиной и декором.

Френч — но не тот, к которому вы привыкли

Классический френч уже поднадоел? Отлично, потому что теперь он другой. Вместо прозрачной базы — нежно-розовая, а окантовка может быть выполнена в металлическом или даже "ледяном" оттенке. Лёгкая втирка добавит эффекта. Но забудьте про агрессивные острые ногти — они давно утратили актуальность.

Итак, пока природа капризничает, создаём лето на кончиках пальцев. Ведь настроение начинается с деталей — особенно таких красивых.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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