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Спрей, пудра и капля румян: летний бьюти-набор, который работает — или нет

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Лето — не только пора ярких образов, путешествий и открытых платьев, но и настоящее испытание для кожи. Особенно — зрелой. Обезвоживание, пигментация, снижение упругости и утомлённый вид — всё это может подстерегать, если не подстроить уход под сезон.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Увлажнение — без компромиссов

В жару кожа теряет влагу быстрее, и с возрастом восстанавливаться ей сложнее. Здесь помогут лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой и алоэ, увлажняющие сыворотки с пептидами и тонизирующие спреи, которые можно использовать прямо поверх макияжа. Это не просто освежает, но и реально спасает от сухости.

"Мастхэв: легкий увлажняющий крем с гиалуронкой, гидрогелевые патчи под глаза. Чего избегать: плотные кремы на масляной основе — они могут создавать парниковый эффект", — подчеркивает эксперт.

Мягкое, но тщательное очищение

Летняя пыль, пот и кожное сало — комбо, которое легко забивает поры. Но зрелой коже нельзя агрессивное очищение. Пенка с ромашкой, гидрофильное масло, мягкий энзимный пилинг — идеальный выбор.

"Хорошо подойдут гидрофильное масло, мягкая пенка с ромашкой. А вот спиртосодержащие лосьоны отложите в сторону — они сушат и нарушают барьерные функции", — напоминает косметолог.

SPF — без обсуждений

Солнце — главный враг молодой кожи. Используйте кремы с SPF 50, обновляйте их каждые 2-3 часа и избегайте масел для загара. А идеальный союзник — легкий SPF-флюид с антиоксидантами.

Антиоксиданты — в бой

Свободные радикалы активизируются на солнце, и если не блокировать их действие, кожа начнёт увядать. Витамин С, зелёный чай, ночные маски с антиоксидантами — это ваша броня.

Летний макияж = минимум средств

Тональные плотные основы оставьте до осени. BB-крем, немного минеральной пудры, капля румян и увлажняющая помада — всё, что нужно для лёгкого образа без перегруза.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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