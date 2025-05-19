Пленка из кремов: ловушка, в которую попадает каждая вторая

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Вы когда-нибудь задумывались, что уход за кожей может обернуться против неё самой? В мире, где каждая баночка обещает "сияние", "мгновенное увлажнение" и "молодость навсегда", легко превратить свою кожу в поле бьюти-битвы. Особенно если подходить к уходу по принципу "чем больше, тем лучше".

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Когда уход становится переуходом

Многоступенчатая рутина с кислотами, ретинолом, маслами, масками и тониками — не всегда путь к идеальной коже. Перенасыщение кожи активными веществами может разрушить её естественный барьер, привести к раздражению, покраснению и обезвоживанию.

Парадокс, но вместо напитанной кожи можно получить сухую, шелушащуюся и уставшую. Часто это сопровождается появлением воспалений и акне, даже если кожа изначально была спокойной.

Признаки, что пора остановиться

Вот сигналы, которые подсказывают: вы перешли грань разумного.

  • Сухость и стянутость: несмотря на увлажняющие средства, кожа ощущается, как пергамент.
  • Жжение и покалывание: даже привычный крем вызывает дискомфорт? Это сигнал тревоги.
  • Высыпания: если лицо вдруг стало "цвести" — возможно, вы перегрузили кожу несовместимыми ингредиентами.

Уход должен дышать

Когда мы накладываем слой за слоем активных средств, кожа не успевает восстановиться. Ей не хватает времени на регенерацию. Защитный барьер становится тоньше, и даже воздух воспринимается как раздражитель. Добавьте к этому стрессы, солнце, городскую пыль — и получите рецепт для катастрофы.

Иногда меньше — значит больше. Особенно в уходе за кожей. Позвольте ей восстановиться, отдохнуть. И не забывайте: не каждое новое средство — необходимость. Иногда коже нужно не действие, а пауза.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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