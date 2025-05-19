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Гормоны на пике — волосы на полу: три правила, которые спасают ситуацию

1:59
Моя семья » Красота и стиль
Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Во время беременности женский организм отдаёт всё самое ценное будущему малышу — витамины, минералы, даже красоту. Особенно это сказывается на волосах: они становятся тусклыми, ломкими, выпадают, теряют плотность. Причина проста — нехватка ресурсов. Но есть способы поддержать локоны и сохранить их здоровье, не прибегая к чудесам.

Уход начинается изнутри

Первое, что нужно — наладить питание. Волосы особенно чувствительны к дефициту железа, цинка, биотина, витаминов группы B и омега-3 жирных кислот. Продукты, богатые этими веществами — яйца, орехи, рыба, свежие овощи, цельнозерновые каши — становятся обязательной частью рациона. Дополнительно врач может подобрать безопасный витаминный комплекс.

Безопасная косметика и натуральные масла

Во время беременности важно перейти на мягкие шампуни — без сульфатов и агрессивных компонентов. Для дополнительного питания подойдут масла: репейное, кокосовое, аргановое. Они укрепляют корни, улучшают структуру волоса и придают блеск. Даже если приходится использовать термоукладку, её последствия можно смягчить с помощью питательных масок.

Прогулки, сон и никакого стресса

Гормональные изменения в этот период — это норма, но если добавить к ним стресс, недосып и перегрузку — волосы страдают вдвойне. Помогает простая профилактика: качественный отдых, свежий воздух, умеренная активность. Чем лучше общее самочувствие, тем легче переживает всё тело — и волосы в том числе.

Секрет красоты в этот период — не в волшебных процедурах, а в системном, бережном подходе. Забота о себе — это инвестиция не только в здоровье малыша, но и в собственное отражение в зеркале.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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