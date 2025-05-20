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Без начёса и лака: как добиться объёма у корней с помощью одного движения

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Если по утрам у тебя на укладку всего две свободные руки и одна минута времени, этот способ точно пригодится. Никаких муссов, начёсов и плоек — только расчёска и фен. Запоминай — прикорневой объём можно создать за 60 секунд, и ты удивишься, насколько это просто.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Почему объём важен

Объём у корней делает любую причёску визуально богаче, придаёт волосам ухоженность и "дорогой" вид. Даже если у тебя не самая густая шевелюра, правильный угол подъёма у корней творит чудеса.

Что нужно

  • Фен (с режимом холодного обдува)

  • Расчёска с гибкими зубчиками разной длины (идеально — с прорежёнными рядами)

  • 1 минута свободного времени

Как сделать прикорневой объём с помощью расчёски

  1. На сухих волосах расчеши пряди как обычно.

  2. Затем раздели волосы пробором и расчеши участок возле него, начиная от пробора примерно на 10 см вглубь.

  3. Без отрыва от волос, проведи расчёску назад зигзагообразными движениями, слегка приподнимая волосы у корней.

  4. Остановись в точке объёма и плотно зажми волосы расчёской — прямо у корней.

  5. Направь на это место тёплый поток воздуха из фена — 10 секунд.

  6. Затем переключись на холодный обдув и продержи ещё 10 секунд.

  7. Сними расчёску — и наслаждайся объёмом, который выглядит естественно и держится весь день.

Фокус в температурном контрасте: тёплый воздух размягчает структуру волоса, а холодный — фиксирует новую форму. Расчёска с зубчиками разной длины действует как мини-брашинг: не путает волосы, но приподнимает у корня.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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