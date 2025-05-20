Без начёса и лака: как добиться объёма у корней с помощью одного движения

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Если по утрам у тебя на укладку всего две свободные руки и одна минута времени, этот способ точно пригодится. Никаких муссов, начёсов и плоек — только расчёска и фен. Запоминай — прикорневой объём можно создать за 60 секунд, и ты удивишься, насколько это просто.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Почему объём важен

Объём у корней делает любую причёску визуально богаче, придаёт волосам ухоженность и "дорогой" вид. Даже если у тебя не самая густая шевелюра, правильный угол подъёма у корней творит чудеса.

Что нужно

Фен (с режимом холодного обдува)

Расчёска с гибкими зубчиками разной длины (идеально — с прорежёнными рядами)

1 минута свободного времени

Как сделать прикорневой объём с помощью расчёски

На сухих волосах расчеши пряди как обычно. Затем раздели волосы пробором и расчеши участок возле него, начиная от пробора примерно на 10 см вглубь. Без отрыва от волос, проведи расчёску назад зигзагообразными движениями, слегка приподнимая волосы у корней. Остановись в точке объёма и плотно зажми волосы расчёской — прямо у корней. Направь на это место тёплый поток воздуха из фена — 10 секунд. Затем переключись на холодный обдув и продержи ещё 10 секунд. Сними расчёску — и наслаждайся объёмом, который выглядит естественно и держится весь день.

Фокус в температурном контрасте: тёплый воздух размягчает структуру волоса, а холодный — фиксирует новую форму. Расчёска с зубчиками разной длины действует как мини-брашинг: не путает волосы, но приподнимает у корня.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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