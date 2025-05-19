Косметика не спасёт: вот что на самом деле стоит за пушащимися волосами

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Проблема с пушащимися и секущимися волосами часто вызывает беспокойство. Женщины тратят время и деньги на дорогие маски и восстанавливающие шампуни, но результат оказывается временным. Причина же может скрываться в более серьезных заболеваниях и нарушениях, о которых мы даже не подозреваем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Что может скрывать ваши волосы

Иногда волосы становятся тусклыми и ломкими не из-за неправильного ухода, а из-за скрытых заболеваний или гормональных изменений. Аутоиммунные болезни, которые могут протекать бессимптомно, не проявляя явных симптомов, оказывают разрушительное воздействие на структуру волос. То же самое происходит и при гормональных изменениях — во время беременности или в менопаузе. В этот период волосы начинают не только пушиться, но и терять свою форму.

Укладка, которая убивает волосы

Еще одна причина, по которой волосы могут начать сечься и терять здоровье — это частое использование горячих укладочных приборов. Даже самые современные и дорогие устройства с ионизацией не могут защитить локоны от повреждений. Частое использование плойки или фена приводит к термическому повреждению волос, делая их более уязвимыми к ломкости.

Краска для волос — друг или враг

Не стоит думать, что только домашнее окрашивание с помощью дешевых красок вредно для волос. Профессиональные красители, используемые в салонах, также могут привести к проблемам с волосами. Они вызывают термические и химические ожоги, что повреждает структуру волос, оставляя их сухими и ломкими. Химические ожоги могут привести к рубцеванию и повреждению волосяных фолликулов, что в свою очередь приводит к появлению секущихся кончиков.

Важность правильного питания

Кроме внешнего воздействия, на здоровье волос сильно влияет дефицит определенных веществ в организме. Например, нехватка цинка, железа и витамина D может привести к ослаблению волос, потере их упругости и блеска. В дальнейшем волосы могут начать выпадать, сечься и пушиться, несмотря на использование всех косметических средств.

Как решить проблему

Чтобы вернуть волосам здоровый вид, необходимо сначала выявить причину проблемы. Без диагностики и грамотного подхода от правильных процедур не будет толку. Поэтому, вместо того чтобы пробовать методы, рекомендованные салонами красоты, лучше обратиться к врачу-трихологу. Специалист, который точно определит причину и предложит персонализированное лечение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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