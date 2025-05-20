Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Тепло под поверхностью: что скрывает внутренняя сторона Луны
Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных
Китайцы скупают их, как горячие пирожки — в лидерах не те, кого берут у нас
Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр
Бюджетный маршрут в тропический рай: способ сэкономить на перелётах без потери комфорта
Без сметаны, майонеза или масла: витаминный салат с авокадо с оригинальной заправкой для здоровья и вкуса

Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Если у тебя от природы вьющиеся или кудрявые волосы, ты наверняка знаешь, как сложно бывает добиться аккуратных завитков без лишнего пуха и хаоса на голове. Ирония в том, что даже натуральные локоны требуют укладки — и чаще всего страдают от фена, плойки и утюжка. Но есть способ обойтись без всего этого.

Каштановые волосы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Каштановые волосы

Запоминай новый (а точнее — хорошо забытый) метод под названием "грабли и встряска". Эта техника из TikTok помогает уложить волосы без термического воздействия — и с эффектом, будто ты только что из салона.

Что такое метод "грабли и встряска"

Простая, но действенная техника, где ты:

  • не используешь фен или щипцы;

  • укладываешь волосы пальцами;

  • позволяешь локонам высохнуть естественным путём, не нарушая их форму.

Суть в том, чтобы разделить каждую прядь пальцами — как будто ты прочёсываешь их граблями — и встряхнуть, помогая завитку сформироваться естественно. Никакой жесткой фиксации и перегрузки средствами!

Пошаговая инструкция

  1. Вымой голову и дай волосам немного подсохнуть естественным образом.

  2. Раздели волосы на зоны, заколов верхние пряди на макушке.

  3. Возьми небольшую прядь, нанеси на неё немного мусса или крема для укладки.

  4. Расчеши прядь пальцами с широко расставленными "зубцами", как будто используешь грабли.

  5. Осторожно встряхни прядь, чтобы завиток оформился.

  6. Повтори это со всей нижней частью волос, потом перейди к верхней.

  7. Оставь волосы сохнуть естественно, не трогай их до полного высыхания.

Какой результат

  • На влажных волосах: чёткие, аккуратные завитки без пушистости.

  • На сухих волосах: лёгкие, воздушные локоны в стиле beach waves.

Идеально, если хочешь сохранить здоровье волос, ускорить утреннюю укладку и наконец перестать зависеть от розетки.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
10 кошек, которые любят человека, как собаки
Домашние животные
10 кошек, которые любят человека, как собаки Аудио 
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники
Садоводство, цветоводство
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально
Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных
Китайцы скупают их, как горячие пирожки — в лидерах не те, кого берут у нас
Секрет в кабачке: эта запеканка хрустит по краям, а внутри — тает, как сыр
Бюджетный маршрут в тропический рай: способ сэкономить на перелётах без потери комфорта
Без сметаны, майонеза или масла: витаминный салат с авокадо с оригинальной заправкой для здоровья и вкуса
Средний чек в супермаркетах России: неожиданный рост на 4,28% — что скрывается за цифрами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.