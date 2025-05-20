Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у тебя от природы вьющиеся или кудрявые волосы, ты наверняка знаешь, как сложно бывает добиться аккуратных завитков без лишнего пуха и хаоса на голове. Ирония в том, что даже натуральные локоны требуют укладки — и чаще всего страдают от фена, плойки и утюжка. Но есть способ обойтись без всего этого.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Каштановые волосы

Запоминай новый (а точнее — хорошо забытый) метод под названием "грабли и встряска". Эта техника из TikTok помогает уложить волосы без термического воздействия — и с эффектом, будто ты только что из салона.

Что такое метод "грабли и встряска"

Простая, но действенная техника, где ты:

не используешь фен или щипцы;

укладываешь волосы пальцами;

позволяешь локонам высохнуть естественным путём, не нарушая их форму.

Суть в том, чтобы разделить каждую прядь пальцами — как будто ты прочёсываешь их граблями — и встряхнуть, помогая завитку сформироваться естественно. Никакой жесткой фиксации и перегрузки средствами!

Пошаговая инструкция

Вымой голову и дай волосам немного подсохнуть естественным образом. Раздели волосы на зоны, заколов верхние пряди на макушке. Возьми небольшую прядь, нанеси на неё немного мусса или крема для укладки. Расчеши прядь пальцами с широко расставленными "зубцами", как будто используешь грабли. Осторожно встряхни прядь, чтобы завиток оформился. Повтори это со всей нижней частью волос, потом перейди к верхней. Оставь волосы сохнуть естественно, не трогай их до полного высыхания.

Какой результат

На влажных волосах: чёткие, аккуратные завитки без пушистости.

На сухих волосах: лёгкие, воздушные локоны в стиле beach waves.

Идеально, если хочешь сохранить здоровье волос, ускорить утреннюю укладку и наконец перестать зависеть от розетки.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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