Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально

Если у тебя от природы вьющиеся или кудрявые волосы, ты наверняка знаешь, как сложно бывает добиться аккуратных завитков без лишнего пуха и хаоса на голове. Ирония в том, что даже натуральные локоны требуют укладки — и чаще всего страдают от фена, плойки и утюжка. Но есть способ обойтись без всего этого.
Запоминай новый (а точнее — хорошо забытый) метод под названием "грабли и встряска". Эта техника из TikTok помогает уложить волосы без термического воздействия — и с эффектом, будто ты только что из салона.
Простая, но действенная техника, где ты:
не используешь фен или щипцы;
укладываешь волосы пальцами;
позволяешь локонам высохнуть естественным путём, не нарушая их форму.
Суть в том, чтобы разделить каждую прядь пальцами — как будто ты прочёсываешь их граблями — и встряхнуть, помогая завитку сформироваться естественно. Никакой жесткой фиксации и перегрузки средствами!
Вымой голову и дай волосам немного подсохнуть естественным образом.
Раздели волосы на зоны, заколов верхние пряди на макушке.
Возьми небольшую прядь, нанеси на неё немного мусса или крема для укладки.
Расчеши прядь пальцами с широко расставленными "зубцами", как будто используешь грабли.
Осторожно встряхни прядь, чтобы завиток оформился.
Повтори это со всей нижней частью волос, потом перейди к верхней.
Оставь волосы сохнуть естественно, не трогай их до полного высыхания.
На влажных волосах: чёткие, аккуратные завитки без пушистости.
На сухих волосах: лёгкие, воздушные локоны в стиле beach waves.
Идеально, если хочешь сохранить здоровье волос, ускорить утреннюю укладку и наконец перестать зависеть от розетки.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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