Отек, морщины и усталость? Решение всего за 5 минут — секреты самомассажа

2:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас нет времени на походы в салон, но хочется выглядеть свежо и отдохнувше, то попробуйте эти простые техники самомассажа лица. Всего несколько минут утром и вечером — и вы заметите, как исчезают отеки, улучшается контур лица, а морщины становятся менее заметными. Косметолог Ирина Созинова поделилась с нами хитростями, которые легко можно повторить дома.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает массаж лица

"Ледяная ложка" — моментальное избавление от отеков

Этот трюк с охлажденными ложками станет вашим спасением по утрам. Просто положите две чайные ложки в морозильник на несколько минут, а затем прикоснитесь ими к коже вокруг глаз, пройдитесь по скулам, носу и шее. Холодный металл стимулирует лимфоток и эффективно снимает отеки. Этот метод особенно полезен, если накануне вы не выспались или увлеклись солеными закусками.

"Холодный металл отлично снимает отеки и стимулирует лимфодренаж", — говорит Ирина Созинова.

Языковая гимнастика — от второго подбородка и не только

Да, это может звучать немного странно, но результат впечатляет. Для борьбы с двойным подбородком попробуйте такой способ: прижмите язык к нёбу и одновременно вытягивайте подбородок вперед и вверх. Задержитесь на 5 секунд, а затем повторите 10 раз. Это упражнение помогает активизировать мышцы шеи и нижней части лица, улучшая контуры.

Щипковая техника — борьба с морщинами

Морщины на лбу и межбровке можно сделать менее заметными, применив щипковую технику. Легкими щипками пройдитесь по лбу, начиная от центра и двигаясь к вискам, а затем пройдитесь по области над переносицей. Это улучшает кровообращение, расслабляет мимические зажимы и делает морщины менее выраженными.

"Китайская восьмерка" — массаж для глаз

Этот метод отлично подходит для тех, кто много времени проводит за компьютером. Подушечками безымянных пальцев нарисуйте восьмерку вокруг глаз — от внутреннего уголка вверх по брови, затем по орбитальной кости вниз и снова внутрь. Делайте это медленно, с легким нажимом. Этот массаж помогает снять напряжение и отеки, улучшая внешний вид глаз.

Массаж ладонями — для носогубных складок

Для избавления от носогубных складок и расслабления челюстных зажимов используйте массаж ладонями. Разогрейте руки и приложите их к щекам, затем начинайте делать круговые движения от центра лица к ушам. Это стимулирует кровообращение, помогает разгладить складки и придает лицу свежий вид.

Подсказка: чтобы избежать растяжения кожи, проводите эти процедуры с использованием масла или крема. Главное — регулярность и удовольствие от процесса.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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