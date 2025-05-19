Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок

Ты уверена, что седина — это только про возраст и наследственность? Увы, нет. Даже если у твоей бабушки локоны оставались тёмными до 60, твои волосы могут начать серебриться гораздо раньше, если не обратить внимание на эти пять привычек. Вот что реально ускоряет процесс.
Цвет волос держится не только на пигменте, но и на железе, меди, йоде, витаминах группы B и омега-3.
Если твой рацион — это перекусы и фастфуд, не удивляйся первым седым прядям уже в 25. Волосам просто не хватает "строительного материала".
Одна сигарета — и ещё немного пигмента улетучилось.
Курение нарушает кровоснабжение кожи головы и буквально вымывает меланин из волос. Исследования это подтверждают: у курящих седина появляется значительно раньше.
Когда ты всё берёшь близко к сердцу, страдают не только нервы, но и волосы.
На фоне стресса вырабатываются вещества, которые разрушают клетки, ответственные за пигмент. Так что выражение "поседел от переживаний" — не метафора, а медицинский факт.
Проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные сбои и дефициты микроэлементов — всё это может вызвать раннюю седину, если вовремя не заметить.
Регулярные анализы и профилактические осмотры — твоя страховка от неожиданной седины (и не только).
Красишься дома, да ещё и самой бюджетной краской из ближайшего магазина? Тогда ты сама провоцируешь повреждение структуры волос.
А повреждённые волосы теряют пигмент быстрее. И нет, маска не спасёт, если красишься чем попало.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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