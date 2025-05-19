Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты уверена, что седина — это только про возраст и наследственность? Увы, нет. Даже если у твоей бабушки локоны оставались тёмными до 60, твои волосы могут начать серебриться гораздо раньше, если не обратить внимание на эти пять привычек. Вот что реально ускоряет процесс.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

1. Несбалансированное питание

Цвет волос держится не только на пигменте, но и на железе, меди, йоде, витаминах группы B и омега-3.

Если твой рацион — это перекусы и фастфуд, не удивляйся первым седым прядям уже в 25. Волосам просто не хватает "строительного материала".

2. Курение

Одна сигарета — и ещё немного пигмента улетучилось.

Курение нарушает кровоснабжение кожи головы и буквально вымывает меланин из волос. Исследования это подтверждают: у курящих седина появляется значительно раньше.

3. Постоянный стресс

Когда ты всё берёшь близко к сердцу, страдают не только нервы, но и волосы.

На фоне стресса вырабатываются вещества, которые разрушают клетки, ответственные за пигмент. Так что выражение "поседел от переживаний" — не метафора, а медицинский факт.

4. Игнорирование чекапов

Проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные сбои и дефициты микроэлементов — всё это может вызвать раннюю седину, если вовремя не заметить.

Регулярные анализы и профилактические осмотры — твоя страховка от неожиданной седины (и не только).

5. Дешёвое окрашивание

Красишься дома, да ещё и самой бюджетной краской из ближайшего магазина? Тогда ты сама провоцируешь повреждение структуры волос.

А повреждённые волосы теряют пигмент быстрее. И нет, маска не спасёт, если красишься чем попало.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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