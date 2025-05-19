Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку
Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб
Один приём — и запечённые овощи как в ресторане
Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах
Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу

Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Ты уверена, что седина — это только про возраст и наследственность? Увы, нет. Даже если у твоей бабушки локоны оставались тёмными до 60, твои волосы могут начать серебриться гораздо раньше, если не обратить внимание на эти пять привычек. Вот что реально ускоряет процесс.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

1. Несбалансированное питание

Цвет волос держится не только на пигменте, но и на железе, меди, йоде, витаминах группы B и омега-3.
Если твой рацион — это перекусы и фастфуд, не удивляйся первым седым прядям уже в 25. Волосам просто не хватает "строительного материала".

2. Курение

Одна сигарета — и ещё немного пигмента улетучилось.
Курение нарушает кровоснабжение кожи головы и буквально вымывает меланин из волос. Исследования это подтверждают: у курящих седина появляется значительно раньше.

3. Постоянный стресс

Когда ты всё берёшь близко к сердцу, страдают не только нервы, но и волосы.
На фоне стресса вырабатываются вещества, которые разрушают клетки, ответственные за пигмент. Так что выражение "поседел от переживаний" — не метафора, а медицинский факт.

4. Игнорирование чекапов

Проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные сбои и дефициты микроэлементов — всё это может вызвать раннюю седину, если вовремя не заметить.
Регулярные анализы и профилактические осмотры — твоя страховка от неожиданной седины (и не только).

5. Дешёвое окрашивание

Красишься дома, да ещё и самой бюджетной краской из ближайшего магазина? Тогда ты сама провоцируешь повреждение структуры волос.
А повреждённые волосы теряют пигмент быстрее. И нет, маска не спасёт, если красишься чем попало.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр
Садоводство, цветоводство
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр Аудио 
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники
Садоводство, цветоводство
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу
Миллиарды на кону: США внезапно отказались от главного оружия против России
Лучшие друзья: Трамп отказал Европе в санкциях против России после разговора с Путиным
Позови Меланию к телефону: Путин признался в симпатиях к жене Трампа, он не против
Топнул ножкой: Зеленский требует от Трампа ужесточить санкции против РФ
Великое перемирие: Америка раскрыла план Трампа на Россию и Путина
Крах Европы: Евросоюз тонет в конфликте с Россией без помощи США
Венгрия нанесла удар в спину Брюсселю: путь России был поддержан в Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.