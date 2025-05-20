Тушь дольше держится, а ресницы растут — всё благодаря этому трюку

Не хочется тратить деньги на наращивание и дорогую тушь, а хочется, чтобы ресницы были длинными, объёмными и держались весь день? Всё решает обычный вазелин — да, тот самый из аптеки, за копейки. Этот бьюти-хак уже завирусился у блогеров, и он действительно работает.
Возьми чистую щёточку (например, от старой туши — хорошо промытую).
Нанеси небольшое количество вазелина на ресницы — тонким, равномерным слоем.
Для усиления эффекта можешь воспользоваться щипцами для завивки.
Подожди пару минут, чтобы средство "схватилось".
Нанеси свою обычную тушь — и наслаждайся эффектом вау-объёма.
В отличие от сывороток, которые стоят как крыло от самолёта, вазелин даёт бережный уход: смягчает, защищает, питает. Это особенно актуально в холодный сезон, когда ресницы страдают от ветра и сухости.
Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
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