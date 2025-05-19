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Гель исчез, а ногти мстят: как восстановить то, что ещё можно спасти

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Гладкие, блестящие ногти с идеальным покрытием — это красиво. Но за внешним блеском может скрываться истощённая и хрупкая пластина, особенно если вы давно не делали перерывов от геля. После снятия покрытия важно не просто "отдохнуть", а помочь ногтям восстановиться.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает маникюр

1. Снятие без жертв

Первый шаг — бережное удаление. Если гель начал отходить, не стоит сдирать его руками — вместе с ним сходит и верхний слой ногтя. Лучше смочите ватный диск специальным средством, приложите к ногтю, оберните фольгой и оставьте на 10-15 минут. После размягчения аккуратно снимите покрытие апельсиновой палочкой. Завершите процесс лёгким шлифованием бафом.

2. Перерыв — не каприз, а необходимость

Дайте ногтям передышку минимум на пару недель. За это время пластина восстановится и укрепится. Это особенно важно, если вы постоянно носите гель — ногти тоже устают.

3. Уход, который работает

После снятия покрытия ногти часто становятся сухими и ломкими. Используйте мягкую пилочку, чтобы убрать неровности, а затем — масла: жожоба, миндальное, виноградной косточки. Не забывайте и про крем для рук — кожа вокруг ногтей тоже требует внимания.

4. Укрепляющие средства

На время восстановления отложите цветные лаки. Вместо них выбирайте базы с кератином или кальцием, специальные укрепляющие составы, а также делайте ванночки с морской солью и маслами. Это ускорит рост и придаст ногтям прочность.

5. Питание — внутренний фундамент

Ногти начинают восстанавливаться изнутри. Добавьте в рацион продукты с витаминами группы B, E, биотином, кальцием и цинком. Не забывайте про белки, овощи и фрукты — именно они питают матрицу ногтя.

Маленький лайфхак

И ещё: если вы делаете уборку или работаете с бытовой химией — надевайте перчатки. Это простое действие спасает не только кожу, но и ногти.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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