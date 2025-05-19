Когда пятки — сцена, а ногти — артисты: модный педикюр, который приковывает взгляды

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Лето 2025 года — сезон, когда педикюр превращается из обыденной процедуры в настоящее искусство. Модные тенденции предлагают яркие, неожиданные и порой даже шокирующие решения, которые заставляют взглянуть на уход за ногтями по-новому.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

Полупрозрачный блеск: ногти как капельки росы

В этом сезоне педикюр с полупрозрачным блеском — настоящий хит. Лаки нежных оттенков, таких как молочный, розовый или карамельный, создают эффект "влажных ногтей". Добавьте ультраглянцевый топ, и ваши ногти будут выглядеть так, будто только что покрыты капельками росы. Такой педикюр идеально сочетается с босоножками в стиле минимализм и легкими струящимися тканями.

Цветной френч: классика с летним акцентом

Классический френч возвращается, но с ярким поворотом. Теперь кончики ногтей окрашиваются в мятный, лимонный, лиловый или коралловый цвета — или даже все сразу. Особенно эффектно этот вариант смотрится на коротких ногтях с квадратной формой. Секрет в том, чтобы сделать линию улыбки чуть шире, чем в маникюре, чтобы она была заметнее на фоне загорелой кожи.

Металлические и матовые акценты: от гламура до элегантности

Металлик продолжает триумфальное шествие. В педикюре особенно популярны золотые и серебряные вкрапления — их можно добавить в виде фольги, втирки или тонких геометрических линий. Такой дизайн сочетается с минималистичной обувью на тонких ремешках и акцентными украшениями на щиколотках. На другом конце спектра — благородная матовая поверхность, которая смотрится элегантно и дорого.

Советы от мастера маникюра Елены Володиной

Чтобы педикюр сохранялся безупречным как можно дольше, важно соблюдать несколько простых правил:

Используйте качественные лаки и топы.

Наносите лак в два тонких слоя, чтобы избежать пузырей.

Не забывайте про базовое покрытие, которое защитит ногти от желтизны и обеспечит лучшее сцепление с цветом.

Регулярно увлажняйте кутикулу и кожу вокруг ногтей.

Избегайте контакта ногтей с агрессивными химическими веществами, чтобы продлить стойкость педикюра.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться красивым и ухоженным педикюром на протяжении всего лета.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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