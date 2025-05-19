Тёплая вода и ложка мёда — секрет, который не расскажут в маникюрном кресле

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр, постоянное мытьё посуды и работа с бытовой химией каждый день ставят ногти перед испытаниями на прочность. Они становятся тонкими, ломкими и теряют блеск. А ведь вернуть им ухоженный вид можно и без дорогостоящих салонных процедур — достаточно регулярных домашних ванночек.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Что дают ванночки для ногтей

Увлажнение кожи и кутикулы. Тёплая ванночка с маслами или отварами трав — настоящий спаситель в холодный сезон. Она смягчает кутикулу, предотвращает появление заусенцев и трещин.

Укрепление структуры ногтя. Оливковое масло, мёд, морская соль — это не просто бабушкины рецепты. Эти ингредиенты насыщают ногтевую пластину витаминами и жирными кислотами, помогая ей расти крепкой и эластичной.

Разгон крови — ускорение роста. Тёплая вода активизирует кровообращение в пальцах. А значит, ногти будут расти быстрее, а кожа рук — выглядеть моложе.

Бонус: антистресс. Добавьте пару капель эфирного масла лаванды или розмарина — и обычная процедура превратится в мини-сеанс ароматерапии. И нервы успокоит, и руки порадует.

Защита от грибка. Сода, лимон или уксус в составе ванночки обладают антибактериальным эффектом. Если регулярно делать такие процедуры — шанс подцепить грибок становится минимальным.

Эстетика — как у профи. Аккуратные ногти и ухоженная кожа рук — заметный плюс в любом образе. А если сделать это можно дома за 15 минут — грех не попробовать.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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