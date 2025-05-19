Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 признаков, что ваша кошка просит о помощи — не игнорируйте
Когда пятки — сцена, а ногти — артисты: модный педикюр, который приковывает взгляды
Не ради Украины: истинная причина войны Запада против России взорвёт мозг
Как вырастить шампиньоны на даче без подвала и хлопот
Евросоюз готов перекрыть трубы: Северный поток под ударом новых санкций
Экономия как искусство: Кеке Палмер делится секретами успешного финансового поведения
Новая жизнь для пластика: он хранит текст без электричества
Нейросеть заметила то, что казалось невозможным: спасение без шанса на ошибку
Игра ва-банк: стало известно, после чего наступит мир на Украине

Тёплая вода и ложка мёда — секрет, который не расскажут в маникюрном кресле

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр, постоянное мытьё посуды и работа с бытовой химией каждый день ставят ногти перед испытаниями на прочность. Они становятся тонкими, ломкими и теряют блеск. А ведь вернуть им ухоженный вид можно и без дорогостоящих салонных процедур — достаточно регулярных домашних ванночек.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Что дают ванночки для ногтей

  • Увлажнение кожи и кутикулы. Тёплая ванночка с маслами или отварами трав — настоящий спаситель в холодный сезон. Она смягчает кутикулу, предотвращает появление заусенцев и трещин.
  • Укрепление структуры ногтя. Оливковое масло, мёд, морская соль — это не просто бабушкины рецепты. Эти ингредиенты насыщают ногтевую пластину витаминами и жирными кислотами, помогая ей расти крепкой и эластичной.
  • Разгон крови — ускорение роста. Тёплая вода активизирует кровообращение в пальцах. А значит, ногти будут расти быстрее, а кожа рук — выглядеть моложе.
  • Бонус: антистресс. Добавьте пару капель эфирного масла лаванды или розмарина — и обычная процедура превратится в мини-сеанс ароматерапии. И нервы успокоит, и руки порадует.
  • Защита от грибка. Сода, лимон или уксус в составе ванночки обладают антибактериальным эффектом. Если регулярно делать такие процедуры — шанс подцепить грибок становится минимальным.
  • Эстетика — как у профи. Аккуратные ногти и ухоженная кожа рук — заметный плюс в любом образе. А если сделать это можно дома за 15 минут — грех не попробовать.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Авто
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Россия получила плюс от Китая: что на самом деле стоит за новым кредитным рейтингом
Салон связи — как казино: сим-карта в подарок, о которой вы не просили
Заперты в царстве воска: как супружеская пара попала в плен в музее восковых фигур мадам Тюссо
Неужели кошка страдает? Почему она так сильно мяукает и когда стоит беспокоиться
Очередная индексация: когда в России снова повысят пенсии
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Декор, который любят дизайнеры: вы точно захотите попробовать
Солнечный ветер уже здесь: магнитное поле Земли под атакой
Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали
Легендарные автомобили СССР: Волга, Победа, Запорожец — история и особенности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.