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Эти нежные утренние жесты старят кожу быстрее бессонной ночи

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро мы с надеждой смотрим в зеркало: "Ну что, сегодня сияю?" Но нередко отражение выдаёт совсем другое — сухость, тусклый цвет лица, блеск на коже и ощущение стянутости. Виноваты в этом могут быть не бессонные ночи, а наши же утренние привычки. Разберёмся, что именно портит кожу с самого утра.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Умывание горячей водой

Тёплая вода по утрам — словно объятие. Но для кожи это стресс. Высокая температура разрушает защитный барьер, обезвоживает и вызывает раздражение. Взамен свежести — покраснение и стянутость.

"Оптимально — умываться прохладной водой или использовать контрастное ополаскивание. Это стимулирует кровообращение", — объясняет косметолог Ирина Волкова.

2. Пропуск увлажняющего этапа

Даже если кожа с виду не сохнет — ночью она теряет влагу. А жирная кожа в ответ на обезвоживание начинает вырабатывать ещё больше себума. Результат — жирный блеск и закупоренные поры.
Хороший выбор утром — лёгкий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой. Они удерживают влагу и помогают коже сохранить баланс.

3. Отказ от SPF в пасмурную погоду

Облака — не броня. Ультрафиолет прекрасно проходит сквозь них, окна и даже лампы в офисе.

"Без солнцезащитного крема кожа быстрее стареет, появляются морщины и пигментация. А тональный крем с SPF — это не защита, его слишком мало", — предупреждает специалист.

4. Жёсткое вытирание полотенцем

Энергичное трение рушит коллагеновую сетку. Кожа растягивается, становится вялой и тонкой. Используйте мягкое полотенце и промакивающие движения, либо одноразовые салфетки.

5. Слой за слоем: перебор с уходом

Масла, кремы, праймеры, "ещё чуть-чуть того чудо-средства" — утром это только мешает. Слишком много продуктов забивают кожу, мешают макияжу ложиться ровно и могут вызвать воспаления. Минимализм — ваш друг: очищение, увлажнение, SPF. Всё!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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