Мыть или не мыть волосы перед окрашиванием? Мастера раскрывают секрет

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Многие женщины хотя бы раз в жизни решались на смену цвета волос. Чтобы сохранить новый оттенок, необходимо регулярно окрашивать волосы. Некоторые считают, что краска лучше ложится на чистые волосы, и предпочитают приходить в салон с вымытой головой. Однако профессиональные мастера придерживаются другого мнения.

Как подготовиться к окрашиванию волос?

Часто клиенты испытывают дискомфорт, отправляясь в парикмахерскую с грязными волосами. Тем не менее, мастера советуют следовать нескольким рекомендациям:

За два дня до процедуры откажитесь от использования кондиционеров и несмываемых средств. Эти продукты создают на поверхности волос защитный слой, который мешает краске проникать внутрь. Убедитесь, что кожа головы в хорошем состоянии. Повреждения могут вызвать раздражение во время окрашивания. Не мойте голову за 2-3 дня до визита в салон. Естественный кожный жир создает барьер, который защищает волосы и кожу головы от агрессивного воздействия химических веществ.

Нужно ли мыть волосы перед окрашиванием? Что говорят профессионалы?

Мнения мастеров расходятся, но в целом они согласны с тем, что:

Кожное сало защищает кожу головы от вредного воздействия краски. Если вымыть волосы перед процедурой, краска проникнет глубже, но волосы могут стать более сухими и поврежденными.

На слишком чистых волосах краска может хуже держаться, а избыток кожного сала может помешать пигменту равномерно проникнуть в структуру волос. Поэтому лучше не мыть голову за 2-3 дня до окрашивания.

Остатки средств для ухода (шампуни, кондиционеры) могут привести к неравномерному окрашиванию.

Во время декапирования (удаления старой краски) отсутствие естественного кожного сала повышает риск раздражения и травмирования кожи. Поэтому многие мастера перед процедурой наносят специальные средства с маслами.

Если вы окрашиваете волосы в домашних условиях, следуйте инструкциям на упаковке краски. В большинстве случаев перед окрашиванием не рекомендуется мыть волосы.

Почему окрашивание может не получиться?

Неправильное нанесение краски.

Использование некачественной продукции.

Неправильный уход за волосами после окрашивания.

Как добиться идеального результата?

Внимательно изучите инструкцию и строго следуйте ей. Соблюдайте рекомендованное время выдержки краски. Не наносите кондиционер перед окрашиванием. Не расчесывайте волосы сразу после процедуры.

Можно ли красить мокрые волосы?

В профессиональных салонах решение о том, наносить краску на сухие или влажные волосы, принимается в зависимости от выбранного метода. Обычно краску наносят на сухие волосы и смывают по истечении определенного времени.

Мокрые волосы хуже впитывают краску. Если вы хотите обновить цвет длинных волос, можно слегка смочить кончики, чтобы уменьшить интенсивность окрашивания, оставив корни сухими для более выразительного результата, пишет pronews.gr.

Как мыть волосы после окрашивания?

Частота мытья головы после окрашивания зависит от типа краски:

При использовании краски с аммиаком рекомендуется мыть волосы шампунем и использовать кондиционер.

Кондиционер наносят на слегка влажные волосы, оставляют на 5-7 минут и затем смывают.

В течение 1-2 недель после окрашивания рекомендуется использовать шампунь, который помогает сбалансировать уровень pH.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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