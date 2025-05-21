5 шагов к катастрофе: дерматологи раскрывают неожиданные причины выпадения волос

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале JAMA, выпадение волос может быть вызвано различными причинами, в зависимости от типа. Наиболее распространенной формой является наследственная, которая проявляется после полового созревания и приводит к прогрессирующему истончению волос, преимущественно на макушке.

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Однако выпадение волос не всегда имеет генетическую природу. Оно также может быть вызвано сильным стрессом, операциями, проблемами со здоровьем, гормональными колебаниями, например, во время беременности, или дефицитом питательных веществ. В большинстве случаев эти факторы носят временный характер, успокаивают авторы pronews.gr.

Существует также аутоиммунная форма потери волос, при которой иммунная система атакует волосяные фолликулы, что приводит к появлению участков полной потери волос, известных как "пятна".

Доктор Сухайл Алам из клиники Aventus Clinic рассказал, что популярные прически могут привести к проблемам в будущем. Тяжелые прически, такие как тугие хвосты, могут вызвать тракционную алопецию — форму потери волос, возникающую из-за хронического стресса на волосяные фолликулы. Исследование, опубликованное в Журнале Американской академии дерматологии, показало, что у каждой третьей женщины, регулярно носящей тугие прически, наблюдается та или иная степень потери волос.

Эксперт по уходу за кожей также поделился другими привычками, которые могут нанести вред коже и волосам. Доктор Сухаил подчеркнул, что не следует ложиться спать с мокрыми волосами, так как они становятся слабее и более склонны к ломкости. Скручивание на подушке увеличивает трение и спутывание. Он рекомендовал давать волосам высохнуть естественным путем или использовать мягкий фен перед сном.

Хлопковые подушки могут вызвать проблемы как с волосами, так и с кожей. Врач посоветовал перейти на шелковые или атласные подушки, которые могут помочь уменьшить морщины, линии сна и будущие морщины.

Чрезмерное мытье головы также может повредить кожу и волосы. Эксперты рекомендуют мыть голову два-три раза в неделю и очищать лицо два раза в день. Горячий душ может разрушить естественный барьер кожи, что приведет к ее сухости и чувствительности. Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать температуру воды умеренно теплой и ограничивать время принятия душа до 10 минут.

Доктор Сухаил также обратил внимание на предметы, которые могут быть рассадниками бактерий, такие как грязные мобильные телефоны, кисточки для макияжа и головные уборы. Они могут вызывать акне, раздражение кожи головы и фолликулит. Ежедневная очистка с помощью салфеток и еженедельная глубокая очистка помогут предотвратить накопление загрязнений.

Еще один совет врача — не трогать лицо слишком часто в течение дня. Прикосновение к лицу переносит бактерии и жир, а постоянное перебирание волос приводит к их ломкости. Он также рекомендовал давать коже головы "дышать", не трогая ее руками.

Последний совет доктора Сухаиля — обязательно использовать солнцезащитный крем (SPF) даже в облачную погоду. Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и повреждают кожу. Ежедневное использование SPF защищает от старения, изменения цвета и рака кожи.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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