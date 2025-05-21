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5 шагов к катастрофе: дерматологи раскрывают неожиданные причины выпадения волос

3:43
Моя семья » Красота и стиль

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале JAMA, выпадение волос может быть вызвано различными причинами, в зависимости от типа. Наиболее распространенной формой является наследственная, которая проявляется после полового созревания и приводит к прогрессирующему истончению волос, преимущественно на макушке.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Однако выпадение волос не всегда имеет генетическую природу. Оно также может быть вызвано сильным стрессом, операциями, проблемами со здоровьем, гормональными колебаниями, например, во время беременности, или дефицитом питательных веществ. В большинстве случаев эти факторы носят временный характер, успокаивают авторы pronews.gr.

Существует также аутоиммунная форма потери волос, при которой иммунная система атакует волосяные фолликулы, что приводит к появлению участков полной потери волос, известных как "пятна".

Доктор Сухайл Алам из клиники Aventus Clinic рассказал, что популярные прически могут привести к проблемам в будущем. Тяжелые прически, такие как тугие хвосты, могут вызвать тракционную алопецию — форму потери волос, возникающую из-за хронического стресса на волосяные фолликулы. Исследование, опубликованное в Журнале Американской академии дерматологии, показало, что у каждой третьей женщины, регулярно носящей тугие прически, наблюдается та или иная степень потери волос.

Эксперт по уходу за кожей также поделился другими привычками, которые могут нанести вред коже и волосам. Доктор Сухаил подчеркнул, что не следует ложиться спать с мокрыми волосами, так как они становятся слабее и более склонны к ломкости. Скручивание на подушке увеличивает трение и спутывание. Он рекомендовал давать волосам высохнуть естественным путем или использовать мягкий фен перед сном.

Хлопковые подушки могут вызвать проблемы как с волосами, так и с кожей. Врач посоветовал перейти на шелковые или атласные подушки, которые могут помочь уменьшить морщины, линии сна и будущие морщины.

Чрезмерное мытье головы также может повредить кожу и волосы. Эксперты рекомендуют мыть голову два-три раза в неделю и очищать лицо два раза в день. Горячий душ может разрушить естественный барьер кожи, что приведет к ее сухости и чувствительности. Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать температуру воды умеренно теплой и ограничивать время принятия душа до 10 минут.

Доктор Сухаил также обратил внимание на предметы, которые могут быть рассадниками бактерий, такие как грязные мобильные телефоны, кисточки для макияжа и головные уборы. Они могут вызывать акне, раздражение кожи головы и фолликулит. Ежедневная очистка с помощью салфеток и еженедельная глубокая очистка помогут предотвратить накопление загрязнений.

Еще один совет врача — не трогать лицо слишком часто в течение дня. Прикосновение к лицу переносит бактерии и жир, а постоянное перебирание волос приводит к их ломкости. Он также рекомендовал давать коже головы "дышать", не трогая ее руками.

Последний совет доктора Сухаиля — обязательно использовать солнцезащитный крем (SPF) даже в облачную погоду. Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и повреждают кожу. Ежедневное использование SPF защищает от старения, изменения цвета и рака кожи.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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