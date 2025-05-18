Ягодные помады — это не просто тренд, а спасение для твоего образа

Лето — это время ярких красок и сочных оттенков. Но какой макияж будет особенно актуален в следующем сезоне? Помада — главный акцент в макияже, который может не только завершить образ, но и стать его главным акцентом. В этом году тренд на ягоды в макияже обещает быть на пике популярности. Но что же еще, помимо классического нюда, стоит добавить в свою косметичку?

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Нюд с ягодной изюминкой

Нюдовые оттенки всегда в тренде, но этим летом они будут приобретать новые оттенки — ягодные! Вместо привычных бежевых и телесных тонов, выбирайте оттенки малины, вишни и смородины.

"Нюд никогда не выйдет из моды, но в этом сезоне мы увидим его в сочетании с ягодными нотками", — рассказывает звездный визажист Алена Сидорова.

Такой нюд будет выглядеть не только естественно, но и невероятно аппетитно!

Яркий красный — вневременная классика

Красная помада — это не просто тренд, это уже традиция. И этим летом стоит обратить внимание на холодный красный оттенок. Он не только придаст лицу изысканности и сексуальности, но и сделает вашу улыбку ярче. Этот цвет — как маленькое черное платье: элегантный и всегда актуальный.

"Холодный красный не только выделяет губы, но и визуально отбеливает зубы", — объясняет Сидорова.

Розовый: нежный, но с характером

Розовый — это не просто мило, это женственно и немного загадочно. Он идеально подходит для летних вечеров и подчеркивает свежесть образа. Секрет в том, чтобы правильно растушевать оттенок. Если вы хотите сделать макияж более выразительным, добавьте немного красного в центр губ. Этот лайфхак от визажистов позволяет быстро подкорректировать макияж, даже если под рукой нет кисточки.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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