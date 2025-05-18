Ноги просят пощады: одна привычка делает лето невыносимым

Лето ассоциируется с лёгкостью: короткие юбки, босоножки, прогулки по паркам. Но вместе с солнцем и свободой приходит и другая сторона — тяжесть в ногах, отёки и потливость. Особенно страдают те, кто много времени проводит на ногах или живёт в душном городе. Хорошая новость: это не приговор.

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Охлаждение — первое спасение

Если ноги к вечеру буквально "гудят", попробуйте охлаждающие кремы и гели. Средства с ментолом, эвкалиптом, камфорой моментально приносят облегчение, улучшают кровообращение и снимают отёчность.

"Наносите крем утром перед выходом и вечером после душа. Для усиления эффекта храните его в холодильнике — охлажденный продукт быстрее устраняет усталость", — советует дерматолог Ирина Куроедова.

Лучшие компоненты — экстракт конского каштана, зелёного чая, арники. Подойдут муссы, гели и лёгкие кремы.

Потливость под контролем

Даже в открытой обуви ноги могут потеть — и это проблема не только эстетическая, но и гигиеническая. Антиперспиранты для ног с алюминиевыми квасцами или цинком помогут справиться с влажностью, не нарушая работу кожи.

"Ищите средства с натуральными компонентами — тальком, мятой, эфирными маслами. Они обеспечат свежесть и предотвратят запах", — говорит врач.

Не забывайте про питание и увлажнение

Солнце, пыль, вода — всё это сушит кожу. Лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и маслом ши помогут поддерживать кожу в тонусе. Они питают, удерживают влагу и создают защитную плёнку.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.



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