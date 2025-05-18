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Ваша кожа всё чувствует: простая ошибка, которая превращает уход в пытку

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Раздражение, покраснение, зуд, сухость — если у вас чувствительная кожа, вы точно знакомы с этими проявлениями. Причины не всегда очевидны: даже когда на улице нет экстремальных температур, кожа продолжает страдать. Почему так происходит — и как это остановить?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему чувствительная кожа страдает

У чувствительной кожи ослаблен защитный барьер, из-за чего она быстрее реагирует на внешние раздражители. Даже небольшие изменения влажности, лёгкий ветер или пыль в воздухе могут вызвать дискомфорт. Иммунный ответ у такой кожи более выраженный — отсюда склонность к воспалениям и аллергическим реакциям.

В результате даже простые ежедневные привычки — как умывание или прогулка на свежем воздухе — могут провоцировать стресс для кожи. Поэтому обычный уход здесь не подойдёт: нужен особый, адаптированный под её потребности.

Как ухаживать за чувствительной кожей

Чтобы сохранить кожу в комфорте, стоит внедрить в рутину простые, но действенные шаги:

  • Мягкое очищение: подойдут средства с кремовой или масляной текстурой. Ищите составы с гиалуроновой кислотой, глицерином, экстрактом овса.
  • Глубокое увлажнение: выбирайте кремы и сыворотки с керамидами, пантенолом и экстрактами алоэ или ромашки.
  • Восстановление барьера: ниацинамид поможет коже легче переносить внешние раздражители.
  • Защита от солнца: даже в пасмурные дни необходим крем с SPF 30+ на основе минеральных фильтров.
  • Минимизация контакта с аллергенами: головные уборы и очки — не просто аксессуары, а защита от внешней среды.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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