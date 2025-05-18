Ваша кожа всё чувствует: простая ошибка, которая превращает уход в пытку

Раздражение, покраснение, зуд, сухость — если у вас чувствительная кожа, вы точно знакомы с этими проявлениями. Причины не всегда очевидны: даже когда на улице нет экстремальных температур, кожа продолжает страдать. Почему так происходит — и как это остановить?
У чувствительной кожи ослаблен защитный барьер, из-за чего она быстрее реагирует на внешние раздражители. Даже небольшие изменения влажности, лёгкий ветер или пыль в воздухе могут вызвать дискомфорт. Иммунный ответ у такой кожи более выраженный — отсюда склонность к воспалениям и аллергическим реакциям.
В результате даже простые ежедневные привычки — как умывание или прогулка на свежем воздухе — могут провоцировать стресс для кожи. Поэтому обычный уход здесь не подойдёт: нужен особый, адаптированный под её потребности.
Чтобы сохранить кожу в комфорте, стоит внедрить в рутину простые, но действенные шаги:
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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