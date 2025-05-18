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Салонный блеск дома? Эти привычки мешают вам получить идеальный результат

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Вы тоже удивляетесь, почему окрашенные в домашних условиях волосы быстро теряют цвет, становятся тусклыми или сухими, а результат — далёк от салонного? Скорее всего, вы допускаете одну из классических ошибок, которые могут свести на нет все усилия. Разбираем, чего точно не стоит делать — и как сохранить яркий цвет и здоровье волос.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

7 ошибок, которые портят домашнее окрашивание

1. Игнорирование инструкции

Даже если вы красите волосы не впервые, не полагайтесь на память. Каждый производитель указывает свои пропорции, время выдержки и особенности нанесения. Это действительно важно.

2. Частая смена краски

Если оттенок вам подходит, лучше не экспериментировать с новыми брендами. У каждой краски — своя формула, и переход может обернуться неожиданным результатом.

3. Недостаточно краски

Длинные или густые волосы потребуют минимум двух упаковок. Если краски будет мало, вы рискуете получить пятна и неровный цвет.

4. Нет второго зеркала

Проконтролировать, что творится на затылке, без дополнительного зеркала невозможно. Идеальный вариант — ручное зеркало или съёмное настенное.

5. Неподготовленная кожа

Фронт, уши и шея легко окрашиваются, если заранее не защитить их жирным кремом или вазелином. Потом такие пятна сложно смыть.

6. Слишком горячая вода

Горячая вода раскрывает кутикулу и буквально вымывает пигмент. Используйте прохладную или чуть тёплую воду — так цвет закрепится лучше.

7. Мытьё головы на следующий день

Дайте цвету "впитаться" — минимум 48 часов без шампуня. Это поможет продлить стойкость оттенка.

Как сохранить результат

Избегайте горячих укладок, берегите волосы от солнца и морской воды. Раз в неделю используйте маску и выбирайте шампуни с пометкой "для окрашенных волос".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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