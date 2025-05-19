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17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь идеальный макияж без визажиста? Вот список простых, но реально работающих лайфхаков, которые сэкономят тебе время, спасут от ошибок и сделают результат безупречным. Сохраняй, пробуй и удивляй отражение в зеркале!

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косметика

1. Карандаш в роли подводки

Подержи грифель над пламенем 1 секунду, остуди 10-15 секунд — и у тебя насыщенная гелевая линия!

2. Тени как из палетки визажиста

Нанеси белый карандаш на всё веко перед тенями — оттенки станут ярче, а стойкость выше.

3. Идеальные стрелки

Сначала очерти контур стрелки короткими штрихами — потом закрась изнутри. Меньше шансов испортить форму.

4. Стрелки ложкой

Приложи чайную ложку к веку — она задаст форму стрелки и сэкономит нервы.

5. Быстрый smoky eyes

Нарисуй "решётку" (хештег) в уголке века, растушуй спонжем — получится модный дымчатый эффект.

6. Тушь без пятен

Ложка снова в помощь — держи её над веком, пока крась ресницы. Больше никаких чёрных точек.

7. Реанимация засохшей туши

Пара капель глазных капель — и тушь снова как новенькая.

8. Завивка, которая держится

Нагрей щипцы феном — тёплый инструмент делает завивку стойкой.

9. Пушистые ресницы

Слегка припудри ресницы перед тушью — объём и разделение будут как после салона.

10. Точное нанесение клея

Для накладных ресниц наноси клей шпилькой — это точнее, чем ватной палочкой.

11. Помада, которая держится

После нанесения помады приложи тонкий слой салфетки и припудри через неё - цвет закрепится надолго.

12. Свой блеск — в два счёта

Смешай немного теней с вазелином — получи уникальный блеск для губ.

13. Пухлые губы

Нарисуй крестик на верхней губе — он поможет красиво прорисовать ямочку и визуально увеличить объём.

14. Консилер от мешков

Наноси его треугольником вниз к щеке — так ты не только скроешь круги, но и подсветишь лицо.

15. Румяна под углом

Приложи карандаш от уха к скуле — по этой линии наноси румяна.

16. Контуринг без ошибок

Следуй простой схеме, подходящей под любую форму лица — и результат будет безупречным.

17. Быстрое обновление макияжа

Пшикни термальной водой, промокни салфеткой, пшикни снова — макияж оживлён, а кожа свежая и сияющая.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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