17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь

Хочешь идеальный макияж без визажиста? Вот список простых, но реально работающих лайфхаков, которые сэкономят тебе время, спасут от ошибок и сделают результат безупречным. Сохраняй, пробуй и удивляй отражение в зеркале!
Подержи грифель над пламенем 1 секунду, остуди 10-15 секунд — и у тебя насыщенная гелевая линия!
Нанеси белый карандаш на всё веко перед тенями — оттенки станут ярче, а стойкость выше.
Сначала очерти контур стрелки короткими штрихами — потом закрась изнутри. Меньше шансов испортить форму.
Приложи чайную ложку к веку — она задаст форму стрелки и сэкономит нервы.
Нарисуй "решётку" (хештег) в уголке века, растушуй спонжем — получится модный дымчатый эффект.
Ложка снова в помощь — держи её над веком, пока крась ресницы. Больше никаких чёрных точек.
Пара капель глазных капель — и тушь снова как новенькая.
Нагрей щипцы феном — тёплый инструмент делает завивку стойкой.
Слегка припудри ресницы перед тушью — объём и разделение будут как после салона.
Для накладных ресниц наноси клей шпилькой — это точнее, чем ватной палочкой.
После нанесения помады приложи тонкий слой салфетки и припудри через неё - цвет закрепится надолго.
Смешай немного теней с вазелином — получи уникальный блеск для губ.
Нарисуй крестик на верхней губе — он поможет красиво прорисовать ямочку и визуально увеличить объём.
Наноси его треугольником вниз к щеке — так ты не только скроешь круги, но и подсветишь лицо.
Приложи карандаш от уха к скуле — по этой линии наноси румяна.
Следуй простой схеме, подходящей под любую форму лица — и результат будет безупречным.
Пшикни термальной водой, промокни салфеткой, пшикни снова — макияж оживлён, а кожа свежая и сияющая.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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