Вот почему у вас не получаются стрелки — 5 главных ошибок

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Хочешь научиться рисовать идеальные стрелки, но каждый раз что-то идёт не так? Визажист разобрала самые частые промахи, которые допускают почти все — и объяснила, как их избежать. Сохраняй и повторяй перед зеркалом!

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

1. "Голое" веко без базы

Даже самая аккуратная стрелка будет выглядеть неряшливо, если кожа на веке не подготовлена. Венки, покраснения, тени от складок — всё это отвлекает и портит впечатление.

Что делать: нанеси тон или консилер на веко, а лучше — нейтральные тени в цвет кожи. Они скроют несовершенства и создадут гладкий фон. Можно пройтись и по нижнему веку — это придаст глазу дополнительный объём.

2. Стрелка не "привязана" к ресницам

Когда между стрелкой и линией роста ресниц остаётся "просвет" кожи, она смотрится оторванной и неестественной.

Как исправить: прокрась межресничное пространство стойким карандашом или гелевой подводкой. Это сделает взгляд выразительным и соединит стрелку с глазом.

3. Без наброска — как без карты

Если рука ещё не набита, лучше не рисовать стрелку сразу "в чистовую".

Лайфхак: сначала сделай эскиз мягким карандашом. Серый или коричневый — идеальные цвета для черновика. Если промахнулась — исправишь сухой ватной палочкой. Это спасёт от "ложки" вместо элегантного хвостика.

4. Толстый старт портит весь вид

Слишком широкое начало стрелки делает взгляд тяжёлым.

Совет: начни стрелку тонким кончиком — будто она вырастает из ресниц. Используй кисть с гелевой подводкой или фломастер с острым наконечником — просто прижми его к основанию ресниц и двигайся вдоль.

5. Стрелка без логического завершения

Если хвост обрывается резко или загибается вниз — макияж выглядит небрежно.

Решение: вытяните хвостик стрелки в тонкую линию, словно это последняя ресничка. Этот элемент лучше делать в самом конце — когда обе стрелки уже готовы. Используй инструмент с тонким наконечником и двигайся плавно, не торопясь.

Теперь ты знаешь, как приручить "стрелку-зверя". Немного практики — и ты сможешь рисовать ровные, элегантные линии даже в полусонном состоянии. А если всё совсем не пошло — смоки спасут любой образ ;)

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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