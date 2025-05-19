Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот замок Карла Лагерфельда спрятан за Парижем — и он скрывает больше, чем вы думаете
Новая Примадонна: Соседов назвал преемницу Аллы Пугачёвой
Хозяйственное мыло на даче — секретный трюк от вредителей
Безопасное путешествие с собакой: авто, поезд или самолёт
Одна привычка, которая продлевает жизнь: признание долгожительницы
Вихревые электроны внутри молекул: что открыли российские физики
Дача в СССР: территория отдыха или клуб огородника?
Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона Люпена: чего ждать?
Ближний Восток на перепутье: Россия возьмёт инициативу в свои руки

Вот почему у вас не получаются стрелки — 5 главных ошибок

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь научиться рисовать идеальные стрелки, но каждый раз что-то идёт не так? Визажист разобрала самые частые промахи, которые допускают почти все — и объяснила, как их избежать. Сохраняй и повторяй перед зеркалом!

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

1. "Голое" веко без базы

Даже самая аккуратная стрелка будет выглядеть неряшливо, если кожа на веке не подготовлена. Венки, покраснения, тени от складок — всё это отвлекает и портит впечатление.

Что делать: нанеси тон или консилер на веко, а лучше — нейтральные тени в цвет кожи. Они скроют несовершенства и создадут гладкий фон. Можно пройтись и по нижнему веку — это придаст глазу дополнительный объём.

2. Стрелка не "привязана" к ресницам

Когда между стрелкой и линией роста ресниц остаётся "просвет" кожи, она смотрится оторванной и неестественной.

Как исправить: прокрась межресничное пространство стойким карандашом или гелевой подводкой. Это сделает взгляд выразительным и соединит стрелку с глазом.

3. Без наброска — как без карты

Если рука ещё не набита, лучше не рисовать стрелку сразу "в чистовую".

Лайфхак: сначала сделай эскиз мягким карандашом. Серый или коричневый — идеальные цвета для черновика. Если промахнулась — исправишь сухой ватной палочкой. Это спасёт от "ложки" вместо элегантного хвостика.

4. Толстый старт портит весь вид

Слишком широкое начало стрелки делает взгляд тяжёлым.

Совет: начни стрелку тонким кончиком — будто она вырастает из ресниц. Используй кисть с гелевой подводкой или фломастер с острым наконечником — просто прижми его к основанию ресниц и двигайся вдоль.

5. Стрелка без логического завершения

Если хвост обрывается резко или загибается вниз — макияж выглядит небрежно.

Решение: вытяните хвостик стрелки в тонкую линию, словно это последняя ресничка. Этот элемент лучше делать в самом конце — когда обе стрелки уже готовы. Используй инструмент с тонким наконечником и двигайся плавно, не торопясь.

Теперь ты знаешь, как приручить "стрелку-зверя". Немного практики — и ты сможешь рисовать ровные, элегантные линии даже в полусонном состоянии. А если всё совсем не пошло — смоки спасут любой образ ;)

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Садоводство, цветоводство
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение Аудио 
Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку
Садоводство, цветоводство
Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку Аудио 
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
The Brussels Times: Россия может устроить Европе неприятности с ураном
Хозяйственное мыло на даче — секретный трюк от вредителей
Безопасное путешествие с собакой: авто, поезд или самолёт
Одна привычка, которая продлевает жизнь: признание долгожительницы
Вот почему у вас не получаются стрелки — 5 главных ошибок
Вихревые электроны внутри молекул: что открыли российские физики
Дача в СССР: территория отдыха или клуб огородника?
Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона Люпена: чего ждать?
Ближний Восток на перепутье: Россия возьмёт инициативу в свои руки
Без костра, но с корочкой: идеальный шашлык на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.