Что надеть, если опаздываешь: формулы стильного образа за 7 минут

Проснулась, кофе не готов, маршрут уже просчитан — а в голове только один вопрос: что надеть, чтобы выглядеть идеально и не сойти с ума от выбора? Спокойно, у нас есть решение — быстрые и стильные образы для тех, кто вечно спешит, но хочет выглядеть на миллион.
Если каждый день начинается с перебора вещей и отчаянного "мне нечего надеть", значит, пришло время пересобрать гардероб.
Капсула — это не тренд, а технология выживания.
Суть проста: ты формируешь небольшую, но гениальную коллекцию вещей, которые идеально сочетаются между собой. Например:
Так ты получаешь десятки образов без лишнего напряжения. Это экономия времени, денег и нервов. А ещё - стиль, за который тебе каждый раз будет говорить спасибо твоя утренняя версия.
Интересно: концепцию капсулы придумала дизайнер Сьюзи Фоукс ещё в 70-х. А настоящим спасением она стала в эпоху перегруженных гардеробов и спонтанных утренних решений.
Вот пять вещей, которые работают всегда и везде. Собери их — и ты вооружена даже против самой спешной среды:
Хочешь собираться с закрытыми глазами? Подружись с ограниченной палитрой. Выбери 3-4 базовых оттенка и 2-3 акцентных. Вот идеальный летний набор:
Один яркий элемент — и ты уже не просто "в футболке", а в продуманном луке. Вот магическая тройка:
Главное — не усложняй. Стиль не требует часовых сборов. Он рождается из комфорта, уверенности и пары правильно подобранных вещей. Даже если у тебя всего 7 минут — ты всё равно можешь выглядеть как обложка.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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