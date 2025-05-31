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Пигментация, ожоги и раздражение: 5 бьюти-средств, опасных на солнце

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время лёгких текстур, сияющей кожи и как можно меньше макияжа. Но именно в этот период некоторые привычные бьюти-средства могут обернуться вредом. Высыпание, покраснение и пигментация — вот лишь малая часть побочных эффектов, если не учесть фактор солнца. Рассказываем, что точно стоит убрать с полки до осени.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Духи

  • Да, даже ваш любимый аромат может испортить кожу. В составе парфюмов часто есть эфирные масла и растительные экстракты — они под действием солнца провоцируют фототоксические реакции. В результате — стойкая пигментация на шее, декольте и запястьях. Лучше перейти на сухие духи или ароматизированные спреи для волос.

Ретинол

  • Ретиноиды — звёзды вечернего ухода. Они работают с морщинами и акне, но солнечные лучи сводят их эффект к нулю. Более того, ретинол делает кожу чувствительной к ультрафиолету. Поэтому такие средства стоит использовать только вечером и исключить из летней рутины днём, особенно при высоком UV-индексе.

Эфирные масла цитрусовых

  • Лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут — звучит вкусно, но на коже летом эти масла опасны. Вступая в реакцию с солнцем, они вызывают раздражение, ожоги и стойкую пигментацию. Даже при внутреннем употреблении в большом количестве цитрусы могут усилить фоточувствительность. Если очень хочется — используйте такие масла на ночь и смывайте утром.

SPF ниже 30

  • Солнцезащитное средство с SPF 15 или 20 — это как зонт с дыркой. Учитывая агрессивность летнего солнца, особенно в середине дня, кожа нуждается в надёжной защите. Для прогулок по городу подойдёт SPF 30, а вот на пляж — не меньше SPF 50. В составе ищите оксид цинка или диоксид титана — они работают как щит от UVB и UVA лучей.

Отшелушивающие средства

  • Пилинги, скрабы и кислоты летом — табу. Гликолевая и салициловая кислоты делают кожу уязвимой, а в паре с ультрафиолетом это почти гарантированные пигментные пятна. Летом дайте коже время на восстановление, откажитесь от агрессивного очищения и позвольте ей засиять естественным способом — с помощью витамина D и хорошего увлажнения.

Сделайте летний уход безопасным

Красота кожи — это не только правильный уход, но и умение адаптировать его к сезону. Летом особенно важно учитывать влияние солнца: даже полезные компоненты в другое время года могут стать вредными под его воздействием. Отложите агрессивные средства, выбирайте высокую степень защиты и отдавайте предпочтение лёгким текстурам. Тогда ваша кожа отблагодарит вас сиянием, ровным тоном и отсутствием неожиданных "сюрпризов" после отпуска.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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