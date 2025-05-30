Опасный тренд из прошлого? Не бойся: низкая посадка в 2025 — это совсем другая история

2:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда-то они были стилистическим кошмаром, а теперь — снова главный тренд весны и лета. Да, джинсы на низкой посадке вернулись. Но прежде чем вспоминать эпоху стрингов напоказ и кропов на минус пять размеров, давай разберёмся: сегодня они выглядят и носятся совсем иначе.

Фото: Designed be Freepik by asphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в джинсах

Чем они отличаются от нулевых?

Модели 2025 года — это скорее переработанная ностальгия, чем слепое копирование. Современные джинсы на низкой посадке чаще всего выполнены из плотного денима, имеют более комфортную (но всё ещё заниженную) линию талии и свободный, расслабленный крой. Никаких экстремальных "бедер до колен" — вместо этого лёгкая небрежность, будто ты просто накинула джинсы и пошла.

А теперь — к самому интересному: с чем их сочетать, чтобы не выглядеть как кадр из старого клипа Бритни Спирс?

В спортивном стиле

Самый популярный вариант в 2025-м. Добавь:

Обтягивающий кроп-топ, футболку или лонгслив.

Оверсайз-куртку (джинсовку, кожаную косуху или бомбер).

Цветные кеды.

Бейсболку и минималистичную сумку.

Этот образ идеально работает благодаря контрасту: облегающий верх + мешковатый низ = визуально вытянутый силуэт и правильные пропорции.

В повседневных образах

Хочешь внедрить низкую посадку в свой базовый гардероб? Вот как:

Белая рубашка, хлопковая футболка, блуза или кардиган.

Структурированный пиджак (особенно круто смотрится удлинённый).

Обувь: лоферы, мюли, балетки или босоножки на тонком каблуке.

Такой образ будет смотреться собранно, но расслабленно. А ещё он доказывает, что даже офисный стиль можно носить с джинсами "на бедрах".

В смелых и необычных сочетаниях

Для тех, кто любит миксовать стили и привлекать взгляды:

Корсет, укороченный жилет или топ-бандо.

Обувь — на платформе или каблуке.

Аксессуары: крупные очки, шёлковый шарф, сумка с декоративной фурнитурой.

Такой образ отлично подходит для вечеринок, съёмок или просто настроения "сегодня хочу блистать".

Маленький лайфхак: носи такие джинсы с укороченными или заправленными вещами — это визуально удлиняет ноги и подчёркивает линию талии (даже если она чуть ниже привычной).

Низкая посадка без страха: всё дело в подаче

Главный секрет джинсов на низкой посадке в 2025 году — не копировать прошлое, а адаптировать его под себя. Сочетай их с актуальными вещами, соблюдай баланс объемов и не бойся экспериментировать. Сегодня мода не про идеальные параметры, а про индивидуальность. И если тебе комфортно — значит, ты уже выглядишь стильно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.