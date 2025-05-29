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Мифы о пластике лица: что пугает зря, а что действительно стоит знать

3:27
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Несмотря на обилие информации в открытом доступе, вокруг пластической хирургии до сих пор витает множество мифов. Особенно это касается вмешательств на лице — от блефаропластики до подтяжки. Важно понимать: большинство страшилок основаны на устаревших методах и неправильных представлениях.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Блефаропластика: правда о не смыкающихся глазах

Блефаропластика — операция по коррекции век, при которой удаляют лишнюю кожу и укрепляют мышцы. Распространённый миф гласит, что после неё невозможно полностью закрыть глаза. На деле такое осложнение встречается крайне редко и связано с грубыми ошибками в расчётах объема удаляемых тканей. Временное ощущение натяжения — нормальное явление в первые дни после вмешательства, оно проходит самостоятельно.

Ещё один миф — якобы операция меняет разрез глаз. На самом деле она направлена лишь на омоложение периорбитальной зоны. Форма глаз сохраняется, если не проводится дополнительное вмешательство с целью её изменить.

Отопластика: слух не пострадает

Пластика ушей корректирует форму и положение ушных раковин, но никак не влияет на слух. Зона вмешательства ограничена кожей и хрящами, а слуховые органы расположены гораздо глубже.

Также ошибочно полагать, что лопоухость "пройдёт сама". Уши формируются окончательно к 5-6 годам, и если выраженная форма вызывает дискомфорт, операция в раннем возрасте может помочь избежать комплексов.

Липофилинг: жир останется

Суть процедуры — пересадка собственного жира в зоны, требующие объёма. Распространено мнение, что пересаженный жир полностью рассасывается. На самом деле сохраняется около 60-70% объёма. Итог можно оценивать спустя несколько месяцев, и он довольно стабилен, если масса тела не меняется резко.

Также не стоит считать, что у худощавых людей нет "донорского" жира. Даже у стройных пациентов можно найти небольшие участки, откуда берут материал для деликатной коррекции.

Подтяжка лица: не всё так натянуто

Инъекции ботулотоксина действительно разглаживают морщины, но не могут заменить хирургию. Подтяжка воздействует на мышцы и кожу, устраняя обвисание и возвращая четкость контурам лица и шеи.

Что касается страха "маски вместо лица" — современные техники давно отошли от прежней радикальности. Врач работает с глубокими тканями, сохраняя естественные черты и мимику.

Общие заблуждения

Одно из них — пластика нужна только в зрелом возрасте. На деле многое зависит от индивидуальных показаний, а не цифр в паспорте. Некоторые операции проводят уже в подростковом возрасте.

Также неверно думать, что пластику можно сделать только один раз. Любой результат имеет срок, и при необходимости коррекцию можно повторить через годы.

Большинство мифов рождаются из незнания или опыта прошлых лет. Современная эстетическая хирургия стремится не к изменению внешности, а к её гармонизации, с сохранением индивидуальности и безопасным восстановлением.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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