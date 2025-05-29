Увеличила губы? Вот когда и как делать массаж, чтобы избежать комочков

После увеличения губ с помощью гиалуроновой кислоты многие девушки получают целый список рекомендаций по восстановлению — и массаж почти всегда среди них. Несмотря на это, именно этот этап часто игнорируют. А зря! Правильный массаж помогает избежать асимметрии, уплотнений и других последствий инъекций. Разбираемся, как и когда его делать.
После процедуры губы могут казаться непривычно плотными, а под кожей иногда формируются небольшие "комочки" — скопления геля. Это не опасно, но может испортить форму. Массаж:
Перед массажем важно соблюдать гигиену:
Обязательно убедитесь, что кожа губ не повреждена и нет признаков воспаления.
Да! Некоторые косметологи предлагают постпроцедурные сеансы массажа. Это особенно полезно, если вы сомневаетесь в технике или хотите ускорить восстановление. Однако самостоятельный массаж тоже допустим — главное, не нарушать правила.
Лучший вариант — попросить вашего косметолога показать массаж сразу после процедуры или на повторном визите. Онлайн-ролики и статьи полезны, но техника требует точности: малейшая ошибка — и гель распределится не туда.
Массаж — важный этап после увеличения губ. Он помогает избежать осложнений, делает результат более естественным и ускоряет восстановление. Главное — начать его в правильное время, соблюдать гигиену и технику.
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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