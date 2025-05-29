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Увеличила губы? Вот когда и как делать массаж, чтобы избежать комочков

Моя семья » Красота и стиль

После увеличения губ с помощью гиалуроновой кислоты многие девушки получают целый список рекомендаций по восстановлению — и массаж почти всегда среди них. Несмотря на это, именно этот этап часто игнорируют. А зря! Правильный массаж помогает избежать асимметрии, уплотнений и других последствий инъекций. Разбираемся, как и когда его делать.

Увеличение губ
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Зачем нужен массаж губ после инъекций?

После процедуры губы могут казаться непривычно плотными, а под кожей иногда формируются небольшие "комочки" — скопления геля. Это не опасно, но может испортить форму. Массаж:

  • Помогает равномерно распределить состав.
  • Снижает риск появления уплотнений.
  • Способствует симметрии и мягкости губ.
  • Улучшает микроциркуляцию и ускоряет заживление.

Когда можно начинать массаж

Первые 3 дня после процедуры — НЕЛЬЗЯ

  • В это время губы отёчны, чувствительны и подвержены риску инфицирования. Лучше оставить их в покое и использовать заживляющие средства по рекомендации косметолога.

Когда можно

  • Если отёк спал, нет синяков и болезненности — можно приступать. Обычно это происходит на 3-4 день после процедуры.

Как подготовиться

Перед массажем важно соблюдать гигиену:

  • Вымойте руки с мылом.
  • Почистите зубы (или хотя бы прополощите рот).
  • Продезинфицируйте пальцы или используйте одноразовые перчатки.

Обязательно убедитесь, что кожа губ не повреждена и нет признаков воспаления.

Как делать массаж правильно

Начните с верхней губы

  • Большой палец — снаружи губы, указательный — изнутри.
  • Аккуратно сжимайте губу, слегка разминая её от центра к краям.
  • Повторите для второй половины губы.

Перейдите к нижней губе

  • Здесь пальцы располагаются наоборот: большой — изнутри, указательный — снаружи.

Движения должны быть мягкими, без рывков.

  • Не тяните губы вверх или вниз — это может сместить гель и испортить форму.

Как часто делать массаж и сколько по времени

  • 1-2 раза в день в течение 10-14 дней.
  • Продолжительность одной процедуры — 5-10 минут.
  • Делайте регулярно, но не переусердствуйте.

Можно ли делать массаж в клинике

Да! Некоторые косметологи предлагают постпроцедурные сеансы массажа. Это особенно полезно, если вы сомневаетесь в технике или хотите ускорить восстановление. Однако самостоятельный массаж тоже допустим — главное, не нарушать правила.

Как освоить технику

Лучший вариант — попросить вашего косметолога показать массаж сразу после процедуры или на повторном визите. Онлайн-ролики и статьи полезны, но техника требует точности: малейшая ошибка — и гель распределится не туда.

Итог

Массаж — важный этап после увеличения губ. Он помогает избежать осложнений, делает результат более естественным и ускоряет восстановление. Главное — начать его в правильное время, соблюдать гигиену и технику.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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