Увеличила губы? Вот когда и как делать массаж, чтобы избежать комочков

После увеличения губ с помощью гиалуроновой кислоты многие девушки получают целый список рекомендаций по восстановлению — и массаж почти всегда среди них. Несмотря на это, именно этот этап часто игнорируют. А зря! Правильный массаж помогает избежать асимметрии, уплотнений и других последствий инъекций. Разбираемся, как и когда его делать.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Зачем нужен массаж губ после инъекций?

После процедуры губы могут казаться непривычно плотными, а под кожей иногда формируются небольшие "комочки" — скопления геля. Это не опасно, но может испортить форму. Массаж:

Помогает равномерно распределить состав.

Снижает риск появления уплотнений.

Способствует симметрии и мягкости губ.

Улучшает микроциркуляцию и ускоряет заживление.

Когда можно начинать массаж

Первые 3 дня после процедуры — НЕЛЬЗЯ

В это время губы отёчны, чувствительны и подвержены риску инфицирования. Лучше оставить их в покое и использовать заживляющие средства по рекомендации косметолога.

Когда можно

Если отёк спал, нет синяков и болезненности — можно приступать. Обычно это происходит на 3-4 день после процедуры.

Как подготовиться

Перед массажем важно соблюдать гигиену:

Вымойте руки с мылом.

Почистите зубы (или хотя бы прополощите рот).

Продезинфицируйте пальцы или используйте одноразовые перчатки.

Обязательно убедитесь, что кожа губ не повреждена и нет признаков воспаления.

Как делать массаж правильно

Начните с верхней губы

Большой палец — снаружи губы, указательный — изнутри.

Аккуратно сжимайте губу, слегка разминая её от центра к краям.

Повторите для второй половины губы.

Перейдите к нижней губе

Здесь пальцы располагаются наоборот: большой — изнутри, указательный — снаружи.

Движения должны быть мягкими, без рывков.

Не тяните губы вверх или вниз — это может сместить гель и испортить форму.

Как часто делать массаж и сколько по времени

1-2 раза в день в течение 10-14 дней.

Продолжительность одной процедуры — 5-10 минут.

Делайте регулярно, но не переусердствуйте.

Можно ли делать массаж в клинике

Да! Некоторые косметологи предлагают постпроцедурные сеансы массажа. Это особенно полезно, если вы сомневаетесь в технике или хотите ускорить восстановление. Однако самостоятельный массаж тоже допустим — главное, не нарушать правила.

Как освоить технику

Лучший вариант — попросить вашего косметолога показать массаж сразу после процедуры или на повторном визите. Онлайн-ролики и статьи полезны, но техника требует точности: малейшая ошибка — и гель распределится не туда.

Итог

Массаж — важный этап после увеличения губ. Он помогает избежать осложнений, делает результат более естественным и ускоряет восстановление. Главное — начать его в правильное время, соблюдать гигиену и технику.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.