Сухой шампунь — must-have лета: что в составе, как выбрать и какие точно стоит попробовать

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С первыми тёплыми днями привычная укладка начинает раздражать. Волосы пушатся, липнут к коже, а слои лака превращаются в пленку. Поэтому именно летом сухой шампунь становится настоящим героем в арсенале красоты. Но прежде чем просто "пшикнуть" и выйти из дома, разберёмся: что он собой представляет, чем отличаются форматы и какие бренды действительно работают.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка укладывает волосы

Сухой шампунь — не шампунь

Увы, вопреки названию, этот продукт не моет волосы. Он впитывает кожный жир и матирует корни, создавая видимость свежей укладки. Магия? Немного. А вот химия — вполне объяснимая.

Главные действующие вещества

Крахмал (рисовый или кукурузный): природный абсорбент, работает мягко и почти незаметно.

природный абсорбент, работает мягко и почти незаметно. Silica (кремнезём): мощный синтетический компонент, который отлично впитывает жир, но может немного подсушивать.

мощный синтетический компонент, который отлично впитывает жир, но может немного подсушивать. Каолин, сода, оксид цинка: помогают контролировать сальный блеск и делают корни более лёгкими и объёмными.

А чтобы сухой шампунь не напоминал муку на голове

Добавляют силикаты и аэросил - они не дают пудре слипаться.

- они не дают пудре слипаться. Парфюм - от аромата свежести до нот вишнёвой карамели.

- от аромата свежести до нот вишнёвой карамели. А ещё ментол, витамины, экстракты и даже тонирующие пигменты - всё, чтобы не просто замаскировать, а ухаживать.

Какой формат выбрать

Аэрозоль: самый удобный. Распыление равномерное, эффект мгновенный.

самый удобный. Распыление равномерное, эффект мгновенный. Порошок: чаще всего в натуральной косметике. Потребует аккуратности, но порадует "чистым" составом.

чаще всего в натуральной косметике. Потребует аккуратности, но порадует "чистым" составом. Крем-пудра: редкость, но находка для тех, кому нужно точечно освежить пробор или челку.

Как часто можно использовать

Сухой шампунь — это "скорая помощь", но не повседневная альтернатива. Один-два раза между полноценным мытьём — идеально. Каждый день? Увы, можно забить поры кожи головы и ухудшить состояние волос.

Сухой шампунь — не замена, а спасение

Он не заменит воду и шампунь, но станет идеальным решением в спешке, в жару и в те дни, когда просто не хочется тратить час на укладку. Правильно подобранный сухой шампунь освежит причёску, придаст объём и даже подарит приятный аромат — и всё это за пару секунд. Главное — не забывать, что это не ежедневный ритуал, а экспресс-помощь, которую волосы обязательно оценят.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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