Сухой шампунь — must-have лета: что в составе, как выбрать и какие точно стоит попробовать

С первыми тёплыми днями привычная укладка начинает раздражать. Волосы пушатся, липнут к коже, а слои лака превращаются в пленку. Поэтому именно летом сухой шампунь становится настоящим героем в арсенале красоты. Но прежде чем просто "пшикнуть" и выйти из дома, разберёмся: что он собой представляет, чем отличаются форматы и какие бренды действительно работают.
Увы, вопреки названию, этот продукт не моет волосы. Он впитывает кожный жир и матирует корни, создавая видимость свежей укладки. Магия? Немного. А вот химия — вполне объяснимая.
Сухой шампунь — это "скорая помощь", но не повседневная альтернатива. Один-два раза между полноценным мытьём — идеально. Каждый день? Увы, можно забить поры кожи головы и ухудшить состояние волос.
Он не заменит воду и шампунь, но станет идеальным решением в спешке, в жару и в те дни, когда просто не хочется тратить час на укладку. Правильно подобранный сухой шампунь освежит причёску, придаст объём и даже подарит приятный аромат — и всё это за пару секунд. Главное — не забывать, что это не ежедневный ритуал, а экспресс-помощь, которую волосы обязательно оценят.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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