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Сухие и тусклые волосы? Попробуйте это, и они засияют как никогда

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Натуральные средства для ухода за волосами — это не новинка, а проверенные временем рецепты, которые помогают вернуть волосам силу и красоту. Вместо химии, которая может навредить, используйте ингредиенты, доступные в вашем доме, и волосы станут более здоровыми, блестящими и сильными.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Вот 5 натуральных способов, которые подарят вашим волосам невероятный блеск и здоровье, без лишних затрат и усилий.

1. Яблочный уксус — блеск и свежесть

Яблочный уксус — это настоящее волшебство для волос. Просто разведите пару столовых ложек уксуса в литре теплой воды и используйте этот раствор как ополаскиватель после мытья головы. Такой уход возвращает волосам блеск и помогает поддерживать их естественную свежесть. Не забудьте добавить несколько капель любимого эфирного масла для приятного аромата. Используйте эту процедуру 1-2 раза в неделю.

2. Ромашковый чай — мягкость и золотистый блеск

Ромашковый чай — это идеальный выбор для светлых волос и чувствительной кожи головы. Залейте цветки ромашки кипятком и дайте настояться 20 минут. Процеженный раствор используйте как последний ополаскиватель после мытья волос. Ромашка обладает успокаивающим эффектом, укрепляет волосы и придает им красивый золотистый оттенок, что особенно заметно на светлых волосах.

3. Крапивный отвар — стимулятор роста

Крапива — настоящий эликсир для волос. Сушеную крапиву залейте кипятком и дайте настояться 10 минут. Затем процеженный отвар используйте как ополаскиватель после мытья волос. Крапива стимулирует рост волос, укрепляет их и уменьшает выпадение. Массаж кожи головы во время процедуры усилит эффект. Используйте крапивный отвар 1-2 раза в неделю, чтобы увидеть заметные результаты.

4. Зеленый чай — защита и блеск

Зеленый чай — это не только антиоксидант для вашего организма, но и чудесное средство для волос. Заварите 2 столовые ложки чая в горячей воде, дайте настояться 15 минут и процедите. Используйте его в качестве последнего ополаскивателя после мытья головы. Зеленый чай помогает бороться с перхотью и защищает волосы от повреждений, придавая им естественный блеск. Особенно подходит для жирной и нормальной кожи головы.

5. Вода из коры дуба — контроль жирности

Если у вас жирная кожа головы, кора дуба будет незаменимым помощником. Прокипятите кору в воде 15 минут, затем остудите и процедите. Полученную жидкость используйте для ополаскивания волос после мытья. Это средство помогает регулировать жирность кожи головы и укрепляет корни волос. Используйте его 1 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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