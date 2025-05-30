Новая косметика и прыщи: когда это норма, а когда пора всё отменять

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты только-только ввела в уход новое средство — сияющая надежда на ровную кожу и фотошоп без фильтров — и вдруг: высыпания, покраснение, зуд. Паника? Не спеши. Иногда кожа говорит: "Подожди, я адаптируюсь". А иногда кричит: "Убери это немедленно!"

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей лица

Разбираемся, когда прыщи после новой косметики — это нормально, а когда пора бить тревогу.

Когда это просто "перестройка"

Если высыпания появляются на тех же участках, где обычно бывают прыщи (лоб, подбородок, нос) — скорее всего, это адаптация. Особенно если в составе есть:

Кислоты (AHA/BHA).

Ретинол.

Витамин C.

Это активные компоненты, которые могут ускорить обновление клеток. Кожа начинает "выбрасывать" всё, что прятала в глубинах пор — и да, иногда это выглядит как прыщи. Обычно всё успокаивается через 2-3 недели.

Бьюти-совет: не забрасывай средство сразу — используй его реже или точечно, чтобы снизить нагрузку на кожу.

А вот это уже тревожные сигналы

Если после нового ухода ты наблюдаешь:

Новые, болезненные прыщи не на привычных зонах.

Зуд, жжение, сыпь.

Кожа с каждым днём выглядит всё хуже.

— это уже не адаптация, а раздражение или аллергическая реакция. В таком случае лучше остановиться и не "докручивать" эксперимент.

Что делать, если всё пошло не так

Устрой коже отдых

Сделай паузу на 5-7 дней. Умывайся мягкими средствами без кислот, пользуйся базовым увлажняющим кремом. Дай коже восстановиться и "перезагрузиться".

Попробуй снова — но осторожно

Если всё-таки хочется дать продукту второй шанс, вводи его точечно и не каждый день. Так ты сможешь отследить реакцию без риска для всего лица.

Успокаивающая терапия

Поддержи кожу средствами с пантенолом, центеллой азиатской, алоэ или церамидами. Минимум раздражителей — максимум заботы.

И помни: хорошее средство — это не всегда твоё средство

Даже самый хайповый крем или "волшебная" сыворотка может не подойти именно тебе. И в этом нет ничего страшного — подбор ухода это не спринт, а марафон.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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