Новая косметика и прыщи: когда это норма, а когда пора всё отменять

Ты только-только ввела в уход новое средство — сияющая надежда на ровную кожу и фотошоп без фильтров — и вдруг: высыпания, покраснение, зуд. Паника? Не спеши. Иногда кожа говорит: "Подожди, я адаптируюсь". А иногда кричит: "Убери это немедленно!"
Разбираемся, когда прыщи после новой косметики — это нормально, а когда пора бить тревогу.
Если высыпания появляются на тех же участках, где обычно бывают прыщи (лоб, подбородок, нос) — скорее всего, это адаптация. Особенно если в составе есть:
Это активные компоненты, которые могут ускорить обновление клеток. Кожа начинает "выбрасывать" всё, что прятала в глубинах пор — и да, иногда это выглядит как прыщи. Обычно всё успокаивается через 2-3 недели.
Бьюти-совет: не забрасывай средство сразу — используй его реже или точечно, чтобы снизить нагрузку на кожу.
Если после нового ухода ты наблюдаешь:
— это уже не адаптация, а раздражение или аллергическая реакция. В таком случае лучше остановиться и не "докручивать" эксперимент.
Даже самый хайповый крем или "волшебная" сыворотка может не подойти именно тебе. И в этом нет ничего страшного — подбор ухода это не спринт, а марафон.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.