Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель с кислотами — звучит как нечто агрессивное, но на деле это один из самых мягких и эффективных способов справиться с проблемной, жирной или тусклой кожей. Особенно если вы боитесь сразу наносить кислоты в виде сывороток.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Зачем использовать кислотный гель

Такой гель:

Работает деликатнее, чем скраб, но очищает не хуже.

Уже на этапе умывания выравнивает тон и рельеф кожи, подсушивает воспаления.

Помогает при регулярном применении заметно улучшить состояние кожи.

Что должно быть в составе

Выбор зависит от потребностей кожи:

Салициловая кислота (BHA): для жирной кожи, акне и расширенных пор;

для жирной кожи, акне и расширенных пор; Гликолевая кислота (AHA): для тусклой кожи, следов от прыщей, неровной текстуры;

для тусклой кожи, следов от прыщей, неровной текстуры; Молочная или миндальная кислота: для чувствительной кожи, когда хочется гладкости без раздражений.

Как использовать, чтобы не навредить

Не каждый день: достаточно 2-3 раз в неделю.

достаточно 2-3 раз в неделю. Наносите на влажную кожу , мягко массируйте 30-60 секунд, затем смойте.

, мягко массируйте 30-60 секунд, затем смойте. Не смывайте мгновенно: дайте кислотам немного поработать.

дайте кислотам немного поработать. После умывания — только мягкий уход без агрессивных активов.

без агрессивных активов. Утром — обязательный SPF , иначе рискуете пигментацией.

, иначе рискуете пигментацией. Не сочетайте с ретинолом, а с витамином C: лучше с интервалом в сутки.

Когда ждать результат

Не стоит рассчитывать на мгновенное преображение. Но спустя 1,5-2 недели кожа станет заметно более гладкой, чистой и свежей. А дальше — уже не захочется возвращаться к обычным средствам.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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