Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо

Гель с кислотами — звучит как нечто агрессивное, но на деле это один из самых мягких и эффективных способов справиться с проблемной, жирной или тусклой кожей. Особенно если вы боитесь сразу наносить кислоты в виде сывороток.
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Умывание
Зачем использовать кислотный гель
Такой гель:
Работает деликатнее, чем скраб, но очищает не хуже.
Уже на этапе умывания выравнивает тон и рельеф кожи, подсушивает воспаления.
Помогает при регулярном применении заметно улучшить состояние кожи.
Что должно быть в составе
Выбор зависит от потребностей кожи:
Салициловая кислота (BHA): для жирной кожи, акне и расширенных пор;
Гликолевая кислота (AHA): для тусклой кожи, следов от прыщей, неровной текстуры;
Молочная или миндальная кислота: для чувствительной кожи, когда хочется гладкости без раздражений.
Как использовать, чтобы не навредить
Не каждый день: достаточно 2-3 раз в неделю.
Наносите на влажную кожу, мягко массируйте 30-60 секунд, затем смойте.
Не смывайте мгновенно: дайте кислотам немного поработать.
После умывания — только мягкий уход без агрессивных активов.
Утром — обязательный SPF, иначе рискуете пигментацией.
Не сочетайте с ретинолом, а с витамином C: лучше с интервалом в сутки.
Когда ждать результат
Не стоит рассчитывать на мгновенное преображение. Но спустя 1,5-2 недели кожа станет заметно более гладкой, чистой и свежей. А дальше — уже не захочется возвращаться к обычным средствам.
Уточнения
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.