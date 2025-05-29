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Звучит пугающе, работает нежно: кислоты в умывании, которые творят чудо

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Гель с кислотами — звучит как нечто агрессивное, но на деле это один из самых мягких и эффективных способов справиться с проблемной, жирной или тусклой кожей. Особенно если вы боитесь сразу наносить кислоты в виде сывороток.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Зачем использовать кислотный гель

Такой гель:

  • Работает деликатнее, чем скраб, но очищает не хуже.
  • Уже на этапе умывания выравнивает тон и рельеф кожи, подсушивает воспаления.
  • Помогает при регулярном применении заметно улучшить состояние кожи.

Что должно быть в составе

Выбор зависит от потребностей кожи:

  • Салициловая кислота (BHA): для жирной кожи, акне и расширенных пор;
  • Гликолевая кислота (AHA): для тусклой кожи, следов от прыщей, неровной текстуры;
  • Молочная или миндальная кислота: для чувствительной кожи, когда хочется гладкости без раздражений.

Как использовать, чтобы не навредить

  • Не каждый день: достаточно 2-3 раз в неделю.
  • Наносите на влажную кожу, мягко массируйте 30-60 секунд, затем смойте.
  • Не смывайте мгновенно: дайте кислотам немного поработать.
  • После умывания — только мягкий уход без агрессивных активов.
  • Утром — обязательный SPF, иначе рискуете пигментацией.
  • Не сочетайте с ретинолом, а с витамином C: лучше с интервалом в сутки.

Когда ждать результат

Не стоит рассчитывать на мгновенное преображение. Но спустя 1,5-2 недели кожа станет заметно более гладкой, чистой и свежей. А дальше — уже не захочется возвращаться к обычным средствам.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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