Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день

Джинсовая юбка снова на модном пьедестале — и в этот раз она готова стать главной героиней вашего весенне-летнего гардероба. Она универсальна, женственна и идеально вписывается в любой стиль: от делового casual до расслабленного уикенд-лука. Мы собрали 16 модных сетов, которые легко повторить — и каждый из них достоин вашего внимания.
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Девушка в джинсовой юбке
Свитер, пояс и балетки
Вязаный свитер, компактная сумочка и балетки с контрастным принтом — уютный и эффектный образ, где джинсовая юбка играет ведущую роль.
Сливочно-желтый + голубой деним
Сочетание модного сливочного оттенка и классического голубого денима выглядит нежно и свежо — отличный вариант на каждый день.
Замша и леопард
Жакет из замши, майка, юбка с разрезом и леопардовые балетки — стильный и слегка дерзкий комплект вне времени.
Романтика в деталях
Блузка с рукавами-фонариками и лёгкий принт придают образу женственности. Дополни его юбкой миди и нюдовыми босоножками.
Яркий акцент
Голубой + синий + алый — смелый и красивый микс. Добавь балетки и плетёную сумку для завершения образа.
Комфорт превыше всего
Удлинённая рубашка, юбка, кроссовки и сумка через плечо — удобно, актуально и без лишних усилий.
Контраст фактур
Плотный деним и лёгкий атлас — элегантный союз. Босоножки на каблуке и украшения делают образ изысканным.
Повседневная классика
Для офиса с лояльным дресс-кодом подойдёт лаконичный комплект с акцентом на аксессуары — стильно и сдержанно.
Спорт и деним
Юбка-карандаш, спортивный верх и балетки с ремешком — интересный микс стилей, в котором есть всё: и комфорт, и характер.
Миди и разрез
Юбка миди с высоким разрезом смотрится особенно эффектно — добавь топ или футболку, и наряд готов.
Поло + кроссовки
Футболка с воротником поло — хит сезона. В тандеме с юбкой и кроссовками она создаёт идеальный образ в стиле кэжуал.
Жилет как акцент
Жилет из денима, трикотажа или кожи — неочевидное, но очень стильное дополнение к джинсовой юбке.
Фруктовый микс
Принтованный кроп-топ и юбка создают летнее настроение. Шлёпанцы, пояс, кросс-боди и немного бижутерии завершат образ.
Игра на контрасте
Темно-синий и голубой выглядят сдержанно, но леопардовая деталь оживляет лук и делает его незабываемым.
Вывод: Джинсовая юбка — это не просто удобная вещь, а модный конструктор для создания десятков стильных образов. Достаточно пары базовых вещей и нескольких акцентов — и вы готовы блистать каждый день, не повторяясь.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.