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Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Джинсовая юбка снова на модном пьедестале — и в этот раз она готова стать главной героиней вашего весенне-летнего гардероба. Она универсальна, женственна и идеально вписывается в любой стиль: от делового casual до расслабленного уикенд-лука. Мы собрали 16 модных сетов, которые легко повторить — и каждый из них достоин вашего внимания.

Девушка в джинсовой юбке
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсовой юбке

Свитер, пояс и балетки

  • Вязаный свитер, компактная сумочка и балетки с контрастным принтом — уютный и эффектный образ, где джинсовая юбка играет ведущую роль.

Сливочно-желтый + голубой деним

  • Сочетание модного сливочного оттенка и классического голубого денима выглядит нежно и свежо — отличный вариант на каждый день.

Замша и леопард

  • Жакет из замши, майка, юбка с разрезом и леопардовые балетки — стильный и слегка дерзкий комплект вне времени.

Романтика в деталях

  • Блузка с рукавами-фонариками и лёгкий принт придают образу женственности. Дополни его юбкой миди и нюдовыми босоножками.

Яркий акцент

  • Голубой + синий + алый — смелый и красивый микс. Добавь балетки и плетёную сумку для завершения образа.

Комфорт превыше всего

  • Удлинённая рубашка, юбка, кроссовки и сумка через плечо — удобно, актуально и без лишних усилий.

Контраст фактур

  • Плотный деним и лёгкий атлас — элегантный союз. Босоножки на каблуке и украшения делают образ изысканным.

Повседневная классика

  • Для офиса с лояльным дресс-кодом подойдёт лаконичный комплект с акцентом на аксессуары — стильно и сдержанно.

Спорт и деним

  • Юбка-карандаш, спортивный верх и балетки с ремешком — интересный микс стилей, в котором есть всё: и комфорт, и характер.

Миди и разрез

  • Юбка миди с высоким разрезом смотрится особенно эффектно — добавь топ или футболку, и наряд готов.

Поло + кроссовки

  • Футболка с воротником поло — хит сезона. В тандеме с юбкой и кроссовками она создаёт идеальный образ в стиле кэжуал.

Жилет как акцент

  • Жилет из денима, трикотажа или кожи — неочевидное, но очень стильное дополнение к джинсовой юбке.

Фруктовый микс

  • Принтованный кроп-топ и юбка создают летнее настроение. Шлёпанцы, пояс, кросс-боди и немного бижутерии завершат образ.

Игра на контрасте

  • Темно-синий и голубой выглядят сдержанно, но леопардовая деталь оживляет лук и делает его незабываемым.

Вывод: Джинсовая юбка — это не просто удобная вещь, а модный конструктор для создания десятков стильных образов. Достаточно пары базовых вещей и нескольких акцентов — и вы готовы блистать каждый день, не повторяясь.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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