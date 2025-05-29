Как правильно наносить румяна в 2025 году: тренд, который преобразит ваш макияж

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Лето — время ярких красок и свежести, а румяна становятся основным акцентом в макияже. В 2025 году стоит присмотреться к тренду sundae blush, который не только поднимет настроение, но и позволит выглядеть потрясающе в жаркие дни.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Что такое sundae blush

Этот макияж заимствовал название у популярного американского десерта, и это не случайно. Применение румян здесь превращается в игру, а результат — в яркую и свежую "вкусную" кожу. Главная фишка — сочетание румян, скульптора и хайлайтера, чтобы создать эффект "закатного" румянца и сделать контурирование без множества шагов. И что самое приятное, сделать это можно буквально за пару минут!

Как повторить тренд sundae blush

Для этого макияжа вам понадобятся кремовые или жидкие текстуры, которые легко растушевываются и дают яркий, но естественный результат. Начните с рисования вафельного рожка с помощью жидкого скульптора: нарисуйте маленькую "V" в центре щеки, ближе к вискам. Затем нанесите два оттенка румян — розовый и сливовый или фиолетовый. Это будут "шарики мороженого". Третий шарик сделайте жидким хайлайтером.

После этого возьмите плотную кисть и хорошенько растушуйте "мороженое", двигаясь от контурного рожка вверх к шарикам. Не забудьте растушевывать румяна и на висках для завершённого образа.

Главный лайфхак: кремовые и жидкие продукты гораздо более пигментированы, чем сухие, поэтому наносите их с осторожностью. Лучше добавить немного, чем переборщить, и по мере необходимости добавлять продукт.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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