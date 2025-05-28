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Подготовь свою кожу к природе: бьюти-ритуалы, которые стоит сделать перед выходными

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Выходные на природе — это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией. Но чтобы отдых был не только приятным, но и полезным для кожи, важно заранее позаботиться о ней. Несколько простых шагов помогут вам подготовиться к солнцу, ветру и активному отдыху.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Шаг 1: Обновление кожи с помощью скраба

Перед тем как отправиться на природу, уделите внимание коже. Использование скраба для тела — первый шаг к подготовке. Он не только отшелушит омертвевшие клетки, но и улучшит текстуру кожи. В тёплое время года отдавайте предпочтение скрабам на сахарной основе, которые мягко очищают и увлажняют. Важно выбрать скраб с ароматом, который создаст расслабляющую атмосферу, погружая вас в настроение отдыха.

Шаг 2: Лицо тоже нуждается в заботе

Кожа лица требует особого внимания. Для её обновления используйте энзимную пудру. Она бережно очищает поры и выравнивает тон кожи, благодаря мелким абразивным частицам. Такое средство сделает вашу кожу более гладкой и увлажнённой. Но не забывайте, что энзимную пудру стоит применять не чаще 3 раз в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Шаг 3: Глубокое увлажнение с маской для лица

После того как кожа обновлена, пришло время для глубокого увлажнения. Маска для лица с гиалуроновой кислотой, экстрактами зеленого чая или ромашки и алоэ вера поможет восстановить водный баланс, успокоит кожу и подготовит её к воздействию солнечных лучей и ветра. Этот шаг необходим для поддержания увлажнённости и мягкости.

Шаг 4: Расслабление с солью для ванны

Ванна с солью — не только способ расслабиться после трудовой недели, но и отличный способ вывести токсины. Выбирайте соль с крупными кристаллами, так как она сохраняет больше полезных микроэлементов. Для дополнительного успокоения нервной системы добавьте несколько капель масла лаванды или эвкалипта.

Шаг 5: Маска для рук

Не забывайте и о руках, которые часто остаются без должного внимания. Маска для рук — идеальный способ увлажнить кожу после холодного сезона. В составе таких масок обычно есть масла жожоба, карите, виноградной косточки и кокоса, которые питают и восстанавливают кожу. Держите маску на руках 15-20 минут, а затем смывайте прохладной водой.

Важный финальный акцент: защита с SPF

Для того чтобы сохранить эффект всех процедур и защитить кожу от солнечных лучей, не забывайте о средствах с SPF. Это обязательный шаг для защиты от ультрафиолета, который поможет предотвратить повреждение кожи и сохранить её здоровье.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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