Как выбрать платье, которое сделает тебя стройнее: 5 моделей, которые работают

3:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящего платья способен не только подчеркнуть достоинства, но и скрыть недостатки фигуры. Если хочется выглядеть стройнее, важно правильно подобрать модель, которая подчеркнёт талию, удлинит ноги и создаст гармоничный силуэт. Вот 5 моделей платьев, которые помогут вам в этом!

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в летнем платье

Платье-футболка: комфорт и стиль

Платье-футболка — универсальный и простой выбор, который идеально подходит для создания стройного силуэта. Его прямой крой не подчеркивает проблемные зоны, а свободный покрой создаёт пространство между телом и тканью, что делает образ лёгким и воздушным. Оптимальная длина — до колена, что визуально удлиняет ноги. Выбирайте модели из натуральных тканей с добавлением эластана для лучшей формы и комфорта.

Платье А-силуэта: ретро-стиль для стройности

А-силуэт — это идеальный выбор для скрытия бедер и живота. Он был популярен в 60-е годы и вновь стал актуален в моде. Платье акцентирует внимание на плечах и декольте, плавно расширяясь книзу. Для лета 2025 подойдут модели с V-образным вырезом, который удлиняет шею. Идеальная длина — на ладонь выше колена, чтобы создать правильный баланс и показать стройные ноги.

Платье на запах: акцент на талию

Платье на запах — классика, которая подходит практически всем типам фигур. Его диагональные линии создают V-образный силуэт, визуально удлиняя шею и делая талию тоньше. Модели длины миди с асимметрией подола добавляют вертикаль, а разрез по бокам помогает удлинить ноги. Дополните образ минималистичными аксессуарами, чтобы ещё больше подчеркнуть стройность.

Платье с завышенной талией: скрыть недостатки

Платье с завышенной талией — это идеальный выбор для фигуры типа "яблоко" или "прямоугольник". Оно скрывает животик и бедра, создавая эффект стройности. Для лета 2025 выберите модели из лёгких материалов, таких как хлопковый шифон или вискоза, с драпировками или интересными вырезами в верхней части, чтобы отвлечь внимание от нижней части фигуры.

Платье с переходом цвета: эффект градиента

Градиентные платья — один из самых ярких трендов лета, который помогает визуально откорректировать фигуру. Если хочется скрыть бедра, выбирайте модели с темным низом и светлым верхом. Обратный вариант, с темным верхом и светлым низом, идеально подходит для коррекции области плеч и груди. Такие платья часто имеют лаконичные фасоны, что делает их ещё более элегантными и стильными.

Твоя идеальная фигура в этих платьях

Правильное платье способно не только подчеркнуть твои достоинства, но и скрыть возможные недостатки, делая фигуру визуально стройнее. В этом сезоне смело выбирай модели, которые акцентируют внимание на талии, удлиняют ноги и создают гармоничный силуэт. Присмотревшись к нашим рекомендациям, ты обязательно найдешь свой идеальный вариант, который будет не только стильным, но и комфортным!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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