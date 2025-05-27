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Макияж, который не тает: 7 шагов, чтобы выглядеть идеально даже в жару

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Летом, когда температура повышается, макияж может стать проблемой: пот, влажность и жирность кожи часто становятся основными врагами идеального образа. Чтобы макияж не потек, нужно использовать правильные средства и подходы, которые помогут сохранить его в идеальном виде даже в самые жаркие дни.

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Праймер — основа стойкости макияжа

  • Правильная подготовка кожи — это залог долговечности макияжа. Праймер создает защитный слой между кожей и косметикой, предотвращая скатывание и контролируя жирность. Он также помогает увлажнить кожу и предотвратить обезвоживание, что особенно важно в жару.

Тонированный SPF — защита и ровный цвет лица

  • Солнцезащитный фильтр обязателен в любое время года, а летом — особенно. Тонированные солнцезащитные средства дают не только защиту от ультрафиолета, но и помогают выровнять цвет лица, что делает их удобными для использования в жару. Таким образом, можно избежать необходимости в повторном нанесении.

Спрей для фиксации макияжа

  • Заключительным этапом нанесения макияжа должен быть спрей для фиксации. Он создает тонкую пленку, которая удерживает макияж на месте, не позволяя ему стираться или таять под воздействием жары. Для лучшей стойкости рекомендуется распылить спрей несколько раз: после нанесения тонального крема, после пудры и затем снова.

Пудра — контроль блеска

  • Чтобы избежать жирного блеска и сохранить макияж матовым, стоит использовать фиксирующую пудру. Современные пудры легкие и практически незаметные, но при этом активно контролируют жирность кожи, разглаживают её и продлевают стойкость основы.

Тинты вместо кремовых продуктов

  • Если вы хотите, чтобы ваш макияж оставался стойким в жару, лучше выбрать тинты вместо кремовых продуктов. Тинты впитываются в верхний слой кожи, не оставаясь на её поверхности, что делает макияж более устойчивым к смазыванию и стиранию.

Водостойкая тушь

  • Для идеальных ресниц в жару важно выбрать водостойкую тушь. Она не размазывается и не смещается, даже если вы потеете или попадаете под дождь. Водостойкие туши прекрасно держат форму на протяжении всего дня.

Промокательные бумаги — контроль блеска в течение дня

  • Промокательные бумаги помогут избавиться от лишнего блеска и жирности, не смазывая макияж. Их удобно носить с собой в сумочке, чтобы всегда быть наготове и сохранить свежесть и матовость кожи в течение дня.

Не забывайте о подготовке и защите

Чтобы ваш макияж оставался идеальным в жару, важно правильно подготовить кожу и использовать средства с высокой стойкостью. Праймеры, SPF, фиксирующие спреи и пудры — все эти элементы помогают сохранить макияж на месте и контролировать жирность. Важно не только выбрать подходящие продукты, но и правильно наносить их в несколько этапов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться стойким макияжем и свежим видом в любую жару.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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