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Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать

3:43
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 года приносит в мир маникюра игривый и дерзкий тренд — вишневые ногти. Этот стильный нейл-арт идеально сочетает в себе свежесть фруктовых оттенков и летнюю атмосферу. Вишневый дизайн стал настоящим хитом, предлагая бесконечные варианты для вашего маникюра, от минималистичных до максимально ярких и игривых. Вот десять способов, как носить этот тренд этим летом.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Простой вишневый маникюр

  • Классика! Нейтральная молочная основа идеально подходит для ярких вишневых акцентов. Нарисованные вишни прямо в центре ногтей — как одиночные, так и парные — создают яркий и эффектный образ. Блестящий красный лак добавляет глубины и сияния.

Вишневый французский маникюр

  • Если вы предпочитаете классический стиль, то вишневый французский маникюр — идеальный выбор. Белый кончик и мягкая розовая основа создают элегантный фон, а аккуратные вишенки на ногтях придают изюминку, не перегружая образ.

Маникюр с фруктовым салатом

  • Не ограничивайтесь только вишнями! Добавьте лимоны, чернику и даже маленькие оливки, чтобы создать яркий и вкусный микс. Главное — не переборщить с контрастами. Используйте похожие оттенки, чтобы сохранить гармонию.

Вишнево-красный маникюр

  • Любителям более насыщенных цветов стоит попробовать маникюр в стиле "вишневый максимум". Красные кончики ногтей в сочетании с мелкими красными стразами, имитирующими вишни, создадут эффектный и яркий дизайн.

Минималистичный вишневый маникюр

  • Для любителей лаконичных решений — вишня в геометрическом стиле. Простой, но строгий рисунок позволит красному выделяться на фоне строгого фона, при этом длинные ногти дают больше места для креативности.

Диско-вишневый маникюр

  • Если вы любите блеск, этот вариант точно вам понравится. Французский кончик в ярком оттенке вишни и добавление страз и вишенок создадут весёлый и сверкающий маникюр в стиле диско.

Смешивай и сочетай

  • Экспериментируйте с маникюром, сочетая вишневый акцент с простыми однотонными ногтями. Выберите один или два ногтя для нейл-арта, а остальные оставьте простыми. Это поможет создать интересный контраст.

Маникюр — цветущая вишня

  • Погрузитесь в летнюю атмосферу с маникюром, который сочетает не только вишни, но и вишневые цветы. Используйте небольшой инструмент для точек, чтобы создать прекрасный цветочный рисунок, а затем добавьте вишенки на стеблях для завершённого образа.

Маникюр в стиле поп-арт с вишней

  • Для смелых и ярких натур этот стиль идеально подойдёт. Сочетайте вишневый красный с ярким розовым оттенком Барби, создавая эффект цветовых блоков и играя с контрастами.

Вишнево-винный маникюр

  • Для тех, кто предпочитает более глубокие и насыщенные оттенки, вишнево-винный маникюр станет отличным вариантом как для зимы, так и для лета. Это сочетание яркого и элегантного образа с эффектом микровишневого нейл-арта.

Итог: Вишневые ногти — это не просто тренд, а яркое и игривое дополнение летнего стиля. Независимо от того, выберете ли вы минимализм или пойдете на максимализм, этот тренд точно не оставит вас незамеченной. Попробуйте один из предложенных вариантов и будьте в центре внимания этим летом!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
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