Вещи, которые могут навредить твоей коже: почему новая одежда не так безопасна

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новая одежда выглядит так привлекательно — мягкая, свежая и идеально разглаженная! Но прежде чем надеть её, стоит задуматься. Почему? Эксперты советуют обязательно стирать вещи перед первым использованием. И вот почему.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

Потенциальные угрозы

Многие из нас думают, что новая одежда безопасна. Однако это не всегда так. В производственных цехах, где изготавливают ткань, могут использоваться опасные химические вещества. Особенно, если фабрики расположены в промышленных районах, где загрязняющие вещества легко оседают на ткани.

Вот некоторые из них

Свинец: часто встречается в ярких пигментах.

часто встречается в ярких пигментах. Формальдегид: канцерогенный химикат, который предотвращает сминание ткани.

канцерогенный химикат, который предотвращает сминание ткани. ПФУ: гидрофобизатор на основе фторуглеродов.

гидрофобизатор на основе фторуглеродов. Дисперсный краситель AZO: может вызывать дерматит, так как легко проникает в кожу.

может вызывать дерматит, так как легко проникает в кожу. Хинолин: химическое вещество, используемое при производстве полиэстра.

Как это влияет на кожу

Наиболее распространённым последствием является контактный дерматит — зуд, сыпь и покраснение. Особенно это опасно для людей с чувствительной кожей, если одежда тесная и изготовлена из синтетических тканей. Пот способствует выделению токсичных веществ, которые могут вызывать воспаление.

Симптомы могут появиться не сразу, и многие даже не связывают их с новыми вещами.

Как правильно постирать новую одежду

Чтобы минимизировать риски, выверни одежду наизнанку и стирай её на короткой программе в прохладной воде. Это поможет не только сохранить яркость цвета, но и избавиться от вредных веществ. Если переживаешь, что новая вещь может повредиться, стирай её вручную с небольшим количеством моющего средства. Не забудь тщательно прополоскать и высушить в расправленном виде.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



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