Вещи, которые могут навредить твоей коже: почему новая одежда не так безопасна

Новая одежда выглядит так привлекательно — мягкая, свежая и идеально разглаженная! Но прежде чем надеть её, стоит задуматься. Почему? Эксперты советуют обязательно стирать вещи перед первым использованием. И вот почему.
Многие из нас думают, что новая одежда безопасна. Однако это не всегда так. В производственных цехах, где изготавливают ткань, могут использоваться опасные химические вещества. Особенно, если фабрики расположены в промышленных районах, где загрязняющие вещества легко оседают на ткани.
Наиболее распространённым последствием является контактный дерматит — зуд, сыпь и покраснение. Особенно это опасно для людей с чувствительной кожей, если одежда тесная и изготовлена из синтетических тканей. Пот способствует выделению токсичных веществ, которые могут вызывать воспаление.
Симптомы могут появиться не сразу, и многие даже не связывают их с новыми вещами.
Чтобы минимизировать риски, выверни одежду наизнанку и стирай её на короткой программе в прохладной воде. Это поможет не только сохранить яркость цвета, но и избавиться от вредных веществ. Если переживаешь, что новая вещь может повредиться, стирай её вручную с небольшим количеством моющего средства. Не забудь тщательно прополоскать и высушить в расправленном виде.
Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.