Как выбрать джинсы, которые будут сидеть идеально: 6 главных лайфхаков

Кажется, ты нашла идеальные джинсы: сидят как влитые, подчёркивают фигуру, и ты радостно мчишь на кассу. А через пару дней они висят мешком и теряют форму. Что пошло не так?
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Джинсы разных моделей
Разбираем самые частые промахи, которые мешают найти "ту самую" пару.
Не глянула на состав
Если в ткани есть эластан (его могут обозначать как Elastane, Lycra или Spandex), будь готова: джинсы точно потянутся. Даже 1% тянущей нити сделает ткань мягче, а значит — она разносится. Поэтому такие модели лучше брать чуть меньше — они сядут идеально через пару носок.
Промах с силуэтом
Бойфренды придают объём и зрительно утяжеляют низ. А вот прямые или клёш — наоборот, вытягивают силуэт. Подбирай фасон, отталкиваясь не только от модных тенденций, но и от особенностей своей фигуры.
Посадка не по фигуре
Если хочешь визуально убрать живот и выделить талию — выбирай высокую посадку. Средняя подойдёт для универсального образа, а низкая — скорее, для обладательниц идеального пресса.
Неверный размер
На бирке джинсов обычно две цифры. Первая — обхват талии (в дюймах), вторая — длина по внутреннему шву (то есть на какой рост рассчитаны). Таблица размеров — твой лучший друг при покупке.
Игнор длины
Присядь, походи, встань. Если джинсы "подскакивают" и тебе приходится их снова натягивать — они короткие. Идеальная длина работает даже в движении.
Карманы — коварная деталь
Маленькие или низко расположенные карманы визуально утяжеляют ягодицы. А вот высокие и слегка наклонённые придают им подтянутость. Расположение карманов может легко "испортить" даже самую удачную посадку — проверяй перед покупкой.
В следующий раз, выбирая джинсы, не забудь обратить внимание на эти детали — они могут сделать разницу между идеальной посадкой и неудобным, неудовлетворённым выбором. Помни: даже маленькие нюансы могут кардинально изменить то, как джинсы будут смотреться и сидеть на тебе. Подходя к покупке осознанно, ты точно найдёшь ту самую пару, которая станет твоим любимым элементом гардероба!
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.