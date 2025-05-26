Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром
Мотоцикл с коляской: стиль и необходимость в СССР
Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект
Опасность в руле: водители Mitsubishi знают о дефекте, но продолжают ездить

Как выбрать джинсы, которые будут сидеть идеально: 6 главных лайфхаков

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, ты нашла идеальные джинсы: сидят как влитые, подчёркивают фигуру, и ты радостно мчишь на кассу. А через пару дней они висят мешком и теряют форму. Что пошло не так?

Джинсы разных моделей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы разных моделей

Разбираем самые частые промахи, которые мешают найти "ту самую" пару.

Не глянула на состав

  • Если в ткани есть эластан (его могут обозначать как Elastane, Lycra или Spandex), будь готова: джинсы точно потянутся. Даже 1% тянущей нити сделает ткань мягче, а значит — она разносится. Поэтому такие модели лучше брать чуть меньше — они сядут идеально через пару носок.

Промах с силуэтом

  • Бойфренды придают объём и зрительно утяжеляют низ. А вот прямые или клёш — наоборот, вытягивают силуэт. Подбирай фасон, отталкиваясь не только от модных тенденций, но и от особенностей своей фигуры.

Посадка не по фигуре

  • Если хочешь визуально убрать живот и выделить талию — выбирай высокую посадку. Средняя подойдёт для универсального образа, а низкая — скорее, для обладательниц идеального пресса.

Неверный размер

  • На бирке джинсов обычно две цифры. Первая — обхват талии (в дюймах), вторая — длина по внутреннему шву (то есть на какой рост рассчитаны). Таблица размеров — твой лучший друг при покупке.

Игнор длины

  • Присядь, походи, встань. Если джинсы "подскакивают" и тебе приходится их снова натягивать — они короткие. Идеальная длина работает даже в движении.

Карманы — коварная деталь

  • Маленькие или низко расположенные карманы визуально утяжеляют ягодицы. А вот высокие и слегка наклонённые придают им подтянутость. Расположение карманов может легко "испортить" даже самую удачную посадку — проверяй перед покупкой.

В следующий раз, выбирая джинсы, не забудь обратить внимание на эти детали — они могут сделать разницу между идеальной посадкой и неудобным, неудовлетворённым выбором. Помни: даже маленькие нюансы могут кардинально изменить то, как джинсы будут смотреться и сидеть на тебе. Подходя к покупке осознанно, ты точно найдёшь ту самую пару, которая станет твоим любимым элементом гардероба!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают
Красота и стиль
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают Аудио 
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мирный план Дональда Трампа: смерть в прямом эфире Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Последние материалы
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Пирог, который заменит целый ужин: 20 минут готовки и никакой сковороды
Дом кажется чистым, но есть один момент, который упускают почти все
Вишневые ногти: самый сочный тренд лета 2025 года, который ты захочешь попробовать
Пёс страдает, а вы не знаете, чем его кормить? Вот простая еда, которую советуют даже ветеринары
Маленький гигант: как контролировать рост дерева в горшке, чтобы оно не стало монстром
Мотоцикл с коляской: стиль и необходимость в СССР
Декор за копейки: как из обычной стены сделать арт-объект
Опасность в руле: водители Mitsubishi знают о дефекте, но продолжают ездить
Жара в салоне — это не норма: что чаще всего ломается в системе охлаждения салона авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.