Не забывайте о волосах: почему солнцезащитные средства для них — необходимость, а не роскошь

На пляже мы с удовольствием мажемся солнцезащитным кремом, но часто забываем: волосы тоже страдают от ультрафиолета. Под палящим солнцем локоны теряют влагу, становятся ломкими и тусклыми. Именно поэтому солнцезащитные средства для волос — не прихоть, а необходимость.
Спреи и масла с UV-фильтрами стоит наносить каждый день летом, особенно если планируете прогулку или поездку на пляж. А зимой — при активном солнце в горах или просто длительном пребывании на открытом воздухе.
Важно: наносить средство нужно за 15-20 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться, и обязательно обновлять после купания или сильного потоотделения.
Один из простых и универсальных вариантов — кокосовое масло. Оно защищает волосы от сухости и сечения, а заодно ухаживает за кожей головы. У него ещё и антисептические свойства: помогает справиться с перхотью, зудом, сухостью. Идеальный вариант для отпуска.
Чтобы средство действительно работало, обратите внимание на:
Хорошие средства часто идут с нежным ароматом и не утяжеляют волосы — их можно использовать и на влажные, и на сухие пряди.
После солнца не забывайте про мягкий шампунь и увлажняющий кондиционер — так волосы останутся сияющими, даже если лето будет жарким.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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