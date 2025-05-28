Не забывайте о волосах: почему солнцезащитные средства для них — необходимость, а не роскошь

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На пляже мы с удовольствием мажемся солнцезащитным кремом, но часто забываем: волосы тоже страдают от ультрафиолета. Под палящим солнцем локоны теряют влагу, становятся ломкими и тусклыми. Именно поэтому солнцезащитные средства для волос — не прихоть, а необходимость.

Фото: Designed be Freepik by v-ivash, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в очках

Когда и как наносить защиту

Спреи и масла с UV-фильтрами стоит наносить каждый день летом, особенно если планируете прогулку или поездку на пляж. А зимой — при активном солнце в горах или просто длительном пребывании на открытом воздухе.

Важно: наносить средство нужно за 15-20 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться, и обязательно обновлять после купания или сильного потоотделения.

Почему стоит попробовать кокосовое масло

Один из простых и универсальных вариантов — кокосовое масло. Оно защищает волосы от сухости и сечения, а заодно ухаживает за кожей головы. У него ещё и антисептические свойства: помогает справиться с перхотью, зудом, сухостью. Идеальный вариант для отпуска.

Какие ингредиенты искать в составе

Чтобы средство действительно работало, обратите внимание на:

Натуральные масла - кокосовое, аргановое, льняное.

- кокосовое, аргановое, льняное. Протеины и питательные комплексы - укрепляют структуру волос и защищают от пересушивания.

- укрепляют структуру волос и защищают от пересушивания. Лёгкую текстуру - особенно если выбираете спрей, чтобы волосы не выглядели жирными.

Хорошие средства часто идут с нежным ароматом и не утяжеляют волосы — их можно использовать и на влажные, и на сухие пряди.

Как подобрать средство под тип волос

Сухие, вьющиеся и склонные к пушению волосы лучше переносят масляные текстуры. Они помогают "усмирить" пряди и делают их мягче.

волосы лучше переносят масляные текстуры. Они помогают "усмирить" пряди и делают их мягче. Ломкие и тонкие волосы выиграют от лёгкого спрея — он не перегружает и не делает причёску плоской.

После солнца не забывайте про мягкий шампунь и увлажняющий кондиционер — так волосы останутся сияющими, даже если лето будет жарким.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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