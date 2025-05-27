Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Да, можно — но есть нюансы. Если вы уже нанесли тон, пудру или консилер, обычный крем с SPF поверх макияжа лучше не использовать: он может испортить покрытие, вызвать эффект "пасты" и сделать кожу жирной. Вместо этого выбирайте солнцезащитные спреи или туманы с пометкой over makeup — они создают невидимую защиту, не разрушая макияж.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина смотрит в зеркало

Что выбрать для защиты

Солнцезащитный спрей или туман

Идеально подойдёт для городских условий, пляжа и прогулок. Он легко распыляется поверх макияжа, быстро впитывается, не оставляя липкости или блеска. Главное — следить, чтобы продукт подходил для нанесения на косметику.

Некоторые формулы даже усиливают стойкость макияжа и защищают не только кожу, но и декоративные средства на глазах и губах.

BB- и CC-кремы с SPF

Отличный вариант для макияжа в жаркую погоду. Они объединяют тон и защиту, облегчая утреннюю рутину.

А как быть с губами

Солнцезащитный бальзам нужно наносить до помады, особенно если вы отправляетесь на солнце надолго. Альтернатива — пигментированный SPF-карандаш, который даст и цвет, и защиту. В течение дня лучше обновлять оба слоя: сначала солнцезащитный, затем — декоративный.

Загар и макияж: совместимы ли

Если вы надеетесь на ровный загар с макияжем — не стоит. Тональные кремы и плотные основы мешают проникновению УФ-лучей, оставляя "пятна". Лучше использовать легкие текстуры с SPF или вовсе отказаться от тона на пляже.

Макияж после солнца: как не испортить кожу

После загара важно хорошо увлажнить кожу, особенно лицо, шею и зону декольте. Используйте лёгкий BB-крем, консилер подходящего оттенка (персикового или оранжевого) и кремовые румяна. Добавьте немного хайлайтера и водостойкую тушь — и образ готов. Главное правило — не перегрузить загорелую кожу и дать ей "дышать".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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