Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу

Да, можно — но есть нюансы. Если вы уже нанесли тон, пудру или консилер, обычный крем с SPF поверх макияжа лучше не использовать: он может испортить покрытие, вызвать эффект "пасты" и сделать кожу жирной. Вместо этого выбирайте солнцезащитные спреи или туманы с пометкой over makeup — они создают невидимую защиту, не разрушая макияж.
Солнцезащитный бальзам нужно наносить до помады, особенно если вы отправляетесь на солнце надолго. Альтернатива — пигментированный SPF-карандаш, который даст и цвет, и защиту. В течение дня лучше обновлять оба слоя: сначала солнцезащитный, затем — декоративный.
Если вы надеетесь на ровный загар с макияжем — не стоит. Тональные кремы и плотные основы мешают проникновению УФ-лучей, оставляя "пятна". Лучше использовать легкие текстуры с SPF или вовсе отказаться от тона на пляже.
После загара важно хорошо увлажнить кожу, особенно лицо, шею и зону декольте. Используйте лёгкий BB-крем, консилер подходящего оттенка (персикового или оранжевого) и кремовые румяна. Добавьте немного хайлайтера и водостойкую тушь — и образ готов. Главное правило — не перегрузить загорелую кожу и дать ей "дышать".
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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