Солнце, макияж и кожа: что происходит, когда используешь тональный крем на пляже

Многие уверены: если нанести тональный крем с SPF, можно спокойно лежать на солнце. Но правда в том, что макияж и загар — не самые лучшие союзники. И вот почему.
Лучше — не стоит. Тональная основа, особенно плотная, создаёт барьер, который мешает коже дышать и препятствует равномерному загару. Кроме того, если в составе нет полноценной УФ-защиты, вы рискуете получить ожог, раздражение и пигментные пятна. Даже средства с SPF в макияже редко обеспечивают ту степень защиты, которая необходима на пляже.
Если вы не можете обойтись без макияжа даже на пляже, следуйте этим правилам:
Подождите минимум 2-3 минуты, пока солнцезащитное средство впитается и кожа станет сухой. Только после этого наносите тональную основу — равномерно, чтобы избежать полос и пятен.
Сам по себе — нет. Но есть нюансы:
Вывод: макияж не вреден, если вы используете его правильно и заботитесь о коже.
Если хотите красивый и безопасный загар — тональный крем лучше оставить для вечера. На пляже коже нужна свобода и защита, а не плотная косметика. Идеальный вариант — солнцезащитный крем с высоким SPF, немного легкого BB-крема с увлажнением и обязательное очищение кожи вечером. Красота начинается с ухода, а не с маскировки.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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