Солнце, макияж и кожа: что происходит, когда используешь тональный крем на пляже

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Многие уверены: если нанести тональный крем с SPF, можно спокойно лежать на солнце. Но правда в том, что макияж и загар — не самые лучшие союзники. И вот почему.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Можно ли загорать с тональным кремом

Лучше — не стоит. Тональная основа, особенно плотная, создаёт барьер, который мешает коже дышать и препятствует равномерному загару. Кроме того, если в составе нет полноценной УФ-защиты, вы рискуете получить ожог, раздражение и пигментные пятна. Даже средства с SPF в макияже редко обеспечивают ту степень защиты, которая необходима на пляже.

Что происходит с кожей под макияжем на солнце

Появляются воспаления и прыщи: солнце + макияж = коктейль, в котором легко "созревают" раздражения.

солнце + макияж = коктейль, в котором легко "созревают" раздражения. Загар становится пятнистым: косметика может ложиться неравномерно, из-за чего одни участки кожи загорают сильнее, другие — почти не загорают.

косметика может ложиться неравномерно, из-за чего одни участки кожи загорают сильнее, другие — почти не загорают. Повышается риск фотостарения и рака кожи: тональные средства не заменяют полноценный солнцезащитный крем.

Как правильно использовать тональный крем летом

Если вы не можете обойтись без макияжа даже на пляже, следуйте этим правилам:

Сначала солнцезащитный крем: нанесите средство с высоким SPF за 30 минут до выхода на улицу. Дайте ему впитаться.

нанесите средство с высоким SPF за 30 минут до выхода на улицу. Дайте ему впитаться. Затем — лёгкая тональная основа: выбирайте BB-кремы или тональные средства с лёгкой текстурой и встроенной защитой.

выбирайте BB-кремы или тональные средства с лёгкой текстурой и встроенной защитой. Жирным текстурам — нет: они забивают поры и провоцируют раздражения.

они забивают поры и провоцируют раздражения. Используйте фиксирующий спрей: он поможет макияжу дольше держаться без перегрева кожи.

Через сколько наносить тональный крем после SPF

Подождите минимум 2-3 минуты, пока солнцезащитное средство впитается и кожа станет сухой. Только после этого наносите тональную основу — равномерно, чтобы избежать полос и пятен.

Правда ли, что макияж старит кожу

Сам по себе — нет. Но есть нюансы:

Плотный крем на сухой коже подчёркивает морщины.

Если не смывать макияж вечером, кожа не успевает восстанавливаться.

Недостаточное увлажнение под макияжем усиливает признаки усталости.

Вывод: макияж не вреден, если вы используете его правильно и заботитесь о коже.

Итог

Если хотите красивый и безопасный загар — тональный крем лучше оставить для вечера. На пляже коже нужна свобода и защита, а не плотная косметика. Идеальный вариант — солнцезащитный крем с высоким SPF, немного легкого BB-крема с увлажнением и обязательное очищение кожи вечером. Красота начинается с ухода, а не с маскировки.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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