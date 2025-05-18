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Секрет ослепительной улыбки: эти оттенки помады творят чудеса с вашими зубами

4:21
Моя семья » Красота и стиль

Есть один секрет, который может сделать нас всех красивее. Он не только придаёт лицу сияние, но и превращает улыбку в нечто волшебное, а зубы — в белоснежные жемчужины. Речь идёт о недорогих средствах, которые доступны каждому. Это помада или блеск для губ, способные творить чудеса, если подобрать их правильно.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Давайте освободим место для вдохновения! Попробуйте сиреневый или холодный оттенок блеска, чтобы добавить губам объём и сияние. Или выберите красную помаду с синим подтоном, бледно-розовые или сливовые оттенки. Вариантов множество, и за небольшую цену вы сможете создать ослепительную улыбку и подчеркнуть белизну зубов.

Никаких красок для более белых зубов

Прежде чем перейти к обзору цветов и продуктов, важно помнить, что некоторые оттенки лучше избегать, если у вас тусклая эмаль. Тёплые цвета с жёлтым, золотым и оранжевым подтоном могут подчеркнуть недостатки зубов. Такие оттенки подойдут обладательницам золотистой кожи, но для создания отбеливающего эффекта они не лучший выбор.

Откажитесь от коралловых, нюдовых и тепло-коричневых помад. Вместо этого обратите внимание на сиреневые, ледяные голубые оттенки блеска, а также красные с синим подтоном, светло-розовые или фиолетовые и сливовые оттенки, советует dilei.it.

Блеск: сияйте и наслаждайтесь идеальной улыбкой

Сиреневый или светло-голубой блеск — отличный выбор для создания белоснежной улыбки. Холодные оттенки помогают подчеркнуть красоту губ и зубов, делая их идеальными.

Среди достойных продуктов стоит выделить блески Catrice Cosmetics Diamond Glaze. Они имеют нелипкую формулу, которая придаёт губам блеск и глянец. Попробуйте оттенок Less Bitter More Glitter — розовато-сиреневый с фиолетовой основой и зелёными и золотыми блёстками. Или выберите версию Bubbles 'N' Troubles с голографическими блёстками.

Ещё один замечательный блеск — Super Lustrous The Gloss от Revlon в оттенке Glazing Lilac. Он обладает шелковистой текстурой и дарит губам сияние. Этот блеск станет отличным выбором для создания эффектного образа.

Elf предлагает Glow Reviver Lip Oil Glimmer — ультраглянцевое масло для губ с питательными ингредиентами, такими как сквалан, масло абрикосовых косточек, масло авокадо и масло семян жожоба. Удобный аппликатор XXL делает его нанесение лёгким. Подходящий цвет — Opal-ogy Tour.

Красная помада для белоснежной улыбки

Красная помада — незаменимый элемент любой косметички. Особенно хороши оттенки с синим подтоном. Они идеально подходят для светлой кожи, но также могут подчеркнуть белизну зубов у обладательниц золотистой или смуглой кожи.

Попробуйте матовую помаду от Deborah Milano в оттенке Wine. Этот продукт обещает стойкость до 8 часов, легко наносится и содержит коллаген, гиалуроновую кислоту и экстракт авокадо.

Ещё одна замечательная жидкая помада — Infaillible Matte Resistance от L'Oreal Paris. Её формула устойчива к размазыванию, не оставляет следов и содержит гиалуроновую кислоту. Оттенок — Вино.

Розовый — оттенки для великолепных губ и улыбки

Розовые оттенки — идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою улыбку. Они придают губам лёгкий оттенок, делая улыбку неотразимой.

Rimmel Lasting Finish в оттенке Pink Frosting имеет естественный, но сияющий финиш. Помада обещает стойкость и содержит ингредиенты, которые делают губы восхитительными.

Collistar предлагает Rossetto Puro с сатиновым финишем, который увлажняет губы. Этот кремовый оттенок станет идеальным выбором для улучшения вкусовых ощущений во рту. Он содержит экстракт винограда сорта Альянико и придаёт губам насыщенный цвет.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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